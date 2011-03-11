فرار نیروهای قذافی از راس لانوف/ هیئت آفریقایی در پی گفتگو با دیکتاتور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، نیروهای قذافی در پی مواجهه با مقاومت شدید نیروهای انقلابی لیبی در راس لانوف مجبور به فرار از این منطقه شدند.

بر این اساس، نیروهای قذافی هم اکنون در منطقه بن جواد در نزدیکی راس لانوف پناه گرفته اند. این در حالی است که انقلابیون لیبی در روزهای اخیر توانسته بودند بن جواد را هم تحت کنترل خود درآروند.

این شبکه خبری دقایقی پیش از بمباران هوایی مناطق نفتی و مسکونی راس لانوف خبر داد.

همچنین "آنجلا مرکل" صدر اعظم آلمان بار دیگر خواستار استعفای فوری قذافی و کناره گیری وی از قدرت شد.

از سوی دیگر شبکه خبری العربیه از بمباران شدید هوایی راس لانوف پس از عقب نشینی نیروهای قذافی از این منطقه خبر داد. این شبکه همچنین از اعزام یک هیئت پنج جانبه از سران کشورهای آفریقایی برای گفتگو با قذافی خبر داد.

خاطرنشان می شود قیام مردم لیبی از روز 17 فوریه (28 بهمن ماه) آغاز شده است که با واکنش شدید قذافی و بمباران مردم توسط جنگنده و توپخانه روبرو شد.