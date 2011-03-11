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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۲۹

هفته بیست و ششم لیگ برتر/

پیروزی سپاهان برابر نفت/ شاگردان قلعه‌نویی به یک امتیازی صدرنشین رسیدند

پیروزی سپاهان برابر نفت/ شاگردان قلعه‌نویی به یک امتیازی صدرنشین رسیدند

تیم فوتبال سپاهان اصفهان با پیروزی برابر نفت تهران به یک امتیازی ذوب آهن رسید تا رقابت در صدر جدول داغ تر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه هفته بیست و ششم دهمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز جمعه تیم های سپاهان اصفهان و نفت تهران در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به مصاف هم رفتند که در پایان شاگردان امیرقلعه‌نویی با نتیجه 2 بر صفر حریف خود را شکست دادند.

در این دیدار که از ساعت 15:30 دقیقه و به قضاوت البرز حاجی پور آغاز شد، دو تیم نیمه اول را با تساوی بدون گل به پایان رساندند اما در نیمه دوم این سپاهان بود که به گل رسید. ابتدا میلوراد یانوش در دقیقه 62 دروازه نفت تهران را باز کرد و سپس احسان حاجی صفی در دقیقه 81 دومین گل شاگردان قلعه نویی را به ثمر رساند.

تیم فوتبال سپاهان که هنوز یک بازی عقب مانده اش را انجام نداده است با این پیروزی 49 امتیازی شد تا از تساوی روز پنجشنبه ذوب آهن برابر راه آهن بهترین بهره را ببرد و خود را به فاصله یک امتیازی صدرنشین برساند.

رقابتهای هفته بیست و ششم امروز و شنبه طبق برنامه زیر پیگیری خواهد شد:
جمعه - 20/12/89
* صنعت نفت آبادان - استیل آذین تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی آبادان
داور: محسن ترکی، کمک‌ها: بابک داوری و حسین طالقانی، داورچهارم: عبدالحسین ایازی
ناظر: نادر جعفری

* پرسپولیس تهران - شهرداری تبریز، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران
داور: محسن قهرمانی، کمک‌ها: مرتضی کریمی و محمدرضا ابوالفضلی، داورچهارم: محمدرضا فغانی
ناظر: سیامک بخشی

شنبه - 21/12/89
* تراکتورسازی تبریز - مس کرمان، ساعت 16:15، ورزشگاه یادگارامام (ره) تبریز
داور: سعید مظفری‌زاده، کمک‌ها: حسن کامرانی‌فر و حمیدرضا نظری، داورچهارم: رضا اکرمی
ناظر: فرج‌اله یثربی
نتیجه دیدار رفت: مس کرمان یک - تراکتورسازی تبریز یک

* صبای قم - پاس همدان، ساعت 16:15، ورزشگاه یادگارامام (ره) قم
داور: قاسم واحدی، کمک‌ها: علیرضا کهوری و علی میرزابیگی، داورچهارم: جمشید محمدی
ناظر: جواد تقی‌پور
نتیجه دیدار رفت: پاس همدان یک - صبای قم صفر

یکشنبه - 22/12/89
* پیکان قزوین - فولاد خوزستان، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید رجایی قزوین
داور: محمدحسین اسدی، کمک‌ها: داود رفعتی و سخاوت سلیمان‌نژاد، داورچهارم: غلامرضا مستقیم
ناظر: فریدون اصفهانیان
نتیجه دیدار رفت: فولاد خوزستان 6 - پیکان قزوین صفر

* شاهین بوشهر - ملوان بندرانزلی، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
داور: شاهین حاج بابایی، کمک‌ها: حیدر شکور و آرمان اسعدی، داورچهارم: رسول احمدی
ناظر: محمد ریاحی
نتیجه دیدار رفت: ملوان بندرانزلی 3 - شاهین بوشهر 2

کد مطلب 1272018

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