به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، محمد حمزه‌زاده، قائم‌ مقام معاونت هنری حوزه هنری، روز چهارشنبه 18 اسفندماه در پنجمین گردهمایی مسئولان تجسمی استان‌ها گفت: حوزه هنری دو رسالت عمده دارد که یکی از آنها تولید اثر و دیگری تربیت نیروی انسانی است. نقطه اتکا ما البته تولید است و بر اساس سیاست‌های حوزه هنری، درآمدزایی تنها از همین بخش ایجاد می‌شود و خدمات آموزشی در زمینه درآمد لحاظ نشده است.

وی ادامه داد: اگر چنین باشد، این سوال پیش می‌آید که چه راهکاری وجود دارد که تولید افزایش پیدا کرده و از محل آن درآمد کسب شود. یکی از بخش‌هایی که در این درآمدزایی می‌تواند نقش داشته باشد، هنرهای تجسمی است. البته به نظر من هر استانی باید روی این نکته دقت کافی داشته یاشد که در چه زمینه‌ای از هنرهای تجسمی پتانسیل بیشتری دارد. اگر مراکز طرحی کارشناسی شده برای این زمینه داشته باشد، حوزه هنری نیز می‌تواند به آنها کمک کند.

حمزه‌زاده افزود: هنرهای تجسمی را تنها نباید به نقاشی و مثلا مجسمه سازی محدود کرد، امروز در بحث چیدمان شهری، دیوار نگاری، طراحی محیطی و... بسیار به هنرهای تجسمی در همه نقاط کشور نیاز است که هنرمندان حوزه هنری می‌توانند در این زمینه تاثیرگذار باشند.

معاون هنری حوزه هنری ادامه داد: اینکه ما بخواهیم هنرهای تجسمی را با ذائقه مردم هر استان تولید کنیم درست نیست، ما باید خودمان تولید ذائقه کنیم و آنچه متناسب اهداف حوزه است را به مردم ارائه دهیم تا اثری جریان ساز تولید شود. آثار جریان ساز چند ویژگی مهم دارند که از میان آنها می‌توان به تیراژ بالا، دسترسی آسان و زبان همه فهم اشاره کرد. برای ایجاد ذائقه سه مرحله وجود دارد، علاقه، عادت و ذائقه.

حمزه‌زاده در پایان با اشاره به اینکه حوزه هنری وظایف خاص خود را در مقابل هنرمندان دارد، گفت: بزرگ‌ترین خدمت حوزه هنری به هنرمندان این است که آثار را به مخاطب می‌رساند و هنر را به هنردوستان عرضه ‌می‌کند.