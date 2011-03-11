هند دو موشک بالستیک را آزمایش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، منابع هندی اعلام کردند که این کشور امروز جمعه دو موشک بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته ای را از یک کشتی نیروی دریایی در سواحل اریسا در خلیج بنگال آزمایش کرد.

منابع اعلام کردند که موشک دهنوش با برد 350 کیلومتری در ساعت 10:05 دقیقه صبح از یک کشتی دریایی در سواحل اریسا میان جزایر پارادیپ و پوری آزمایش شد. این موشک با 500 کیلوگرم وزن می تواند هدف های ساحلی و دریایی را شناسایی کند.

همچنین هند موشک پرتهوی 2 (Prithvi-II ) با قابلیت حمل 500 تا 1000 کلاهک هسته ای و با برد 350 کیلومتری را ساعت 11 صبح در ساحل اریسا با موفقیت آزمایش کرد.

این آزمایش ها درحالی انجام می شود که منابع پاکستانی از آزمایش موفقیت آمیز موشک بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته ای موسوم به "هاتف 2" خبر دادند.

بر اساس این گزارش این موشک در مکانی نامشخص با حضور کمیته روسای ستاد مشترک ارتش پاکستان آزمایش شد که دومین آزمایش موشک بالستیک این کشور در دو ماه گذشته بود.

