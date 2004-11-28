گروه دفاع مقدس خبر گزاري مهر: معمار بزرگ انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران ، آن پير فرزانه و امام شهيدان در بخشي از سخنان حكيمانه خود كه در جلد چهارده صحيفه نور ، صفحه هشتاد مضبوط است ، خطاب به شهداي گرانقدر ايران اسلامي فرموده‌اند : « هان اي شهيدان! در جوار حقتعالي آسوده خاطر باشيد كه ملّت شما ، پيروزي شما را از دست نخواهد داد » .

در همين زمينه علي محمد احدي معاونت فرهنگي ستاد آزادگان در گفتگو با گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر پيرامون فرمايش حضرت امام خميني (ره) وحفظ پيروزي شهدا اظهار داشت : بديهي است كه آثار وجودي شهدا،فرهنگ شهداست. يعني همان هنجارها وعادات وآداب اجتماعي كه داشتند وبا همان باورها واعتقادات نيزبه شهادت رسيدند.وقتي امام (ره) فرمود: شهدا ره صد ساله را يك شبه پيمودند؛درحقيقت ما به يك پيروزي بزرگ معنوي دست پيداكرده ايم.

وي ضمن بيان دستاوردهاي معنوي دوران دفاع مقدس، به پيروزي شهدا ورزمندگان اسلام درحفظ آب وخاك ايران اشاره كرد وگفت:بطور خلاصه دو پيروزي اساسي بدست آمد؛يكي غلبه فرهنگ ايثاروشهادت درجامعه وديگري صيانت از آب وخاك ايران توسط شهدا.

احدي كه خود از از آزادگان هشت سال دفاع مقدس است در ادامه افزود :دربررسيهاي انجام شده نسبت به جنگهايي كه ايران با كشورهاي مختلف درطول تاريخ داشته است،بدون استثنا آب وخاك ازدست داده ايم وبدون استثنا قراردادهاي ما باكشورهاي ديگراستعماري بوده است؛ اما درهشت سال مبارزه با كشوري كه مورد حمايت مادي ومعنوي تمام كشورهاي غرب وشرق بود مردم ايران با سلاح ايمان مقاومت كردند ونگذاشتند يك وجب از اين خاك جدا شود. وقطعاً اين يكي از دستاوردهاي بزرگ است كه درتاريخ نمونه آن وجود ندارد.

معاونت فرهنگي ستاد آزادگان در پايان ضمن اشاره به سخني از امام راحل(ره) درخصوص حفظ اين پيروزيها توسط ملت ايران خاطرنشان كرد: معمولا درخطاب ويا بحث انتقاد به جامعه ما بايد جنبه مثبت را بگوييم ومتاسفانه اين اشتباه است كه بعد منفي را به رخ جامعه بكشيم.يعني بجاي اينكه بگوئيم مردم دزدي نكنيد ؛بايد بگوئيم مردم درستكار باشيد؛همانطور كه رهبركبير انقلاب اسلامي ايران درفرازي فرمود«:مي بينم كه ملت الهي شده...» در واقع امام مي داند كه همه مردم الهي نشده اند.اما دراينجا ايشان به مردم خط ميدهد،كه حفاظت ازفرهنگ ايثاروشهادت برعهده شما ملت ايران است.بايد مردم ازاين پيروزي كه به بركت خون هزاران جوان بدست آمده پاسداري كنند.