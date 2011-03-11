مردم یمن تظاهرات "جمعه بدون بازگشت" را برگزار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دهها هزار نفر از مردم یمن در تظاهراتی که نام آن را "جمعه بدون بازگشت" گذاشته بودند به خیابانها آمدند و در شعارهای خود خواستار کنار رفتن رئیس جمهور کشورشان از حکومت شدند.

در دانشگاه صنعا که این روزها تبدیل به نقطه مرکزی تظاهرات ضد حکومتی شده مردم حضور گسترده داشتند و به نوشته رویترز حجم مردم در خیابانهای اطراف دانشگاه صنعا به دو کیلومتر می رسید.

در تظاهرات امروز شعار اصلی مردم که بر روی پلاکاردهایی نوشته شده بود جمله "برو یعنی برو، هیچ جایگزین دیگری برای تو وجود ندارد" بود که در دستان معترضین یمنی دیده می شد.

در همین رابطه شماری از نیروهای وابسته به علی عبدالله صالح نیز با برگزاری تجمعات پراکنده ای حمایت خود را از رئیس جمهور یمن اعلام داشتند.

این افراد در تجمعات خود از پیشنهاد دولت برای گفتگو با مخالفان و اصلاحات اعلام شده از سوی رئیس جمهور حمایت کردند.