بایرن مونیخ عقده گشایی کرد / دورتموند باخت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ شنبه شب در چارچوب هفته بیست و ششم رقابت های بوندس لیگا موفق شد تیم هامبورگ را با 6 گل درهم بکوبد. برای بایرن مونیخ در این دیدار آرین روبن سه بار در دقایق 40، 47 و 55، فرانک ریبری (64)، توماس مولر (79) و هایکو وسترمان (85) گلزنی کردند.

برتری بایرن مقابل هامبورگ در این دیدار خانگی در حالی حاصل شد که این روزها صحبت از برکناری لوییس فن گال، سرمربی هلندی این تیم، به گوش می رسد و حتی گزینه های جایگزینی این مربی هم از سوی رسانه ها گمانه زنی شده اند. بایرن در سه بازی متوالی شکست خورده بود.

دورتموند، صدرنشین رقابت های بوندس لیگا، در زمین هوفنهایم تن به شکست داد. تک گل تیم میزبان در این دیدار را "وداد ایبسویچ" در دقیقه 63 به ثمر رساند.

"فلیکس ماگات" که او هم این روزها با شالکه زیر تیغ انتقادات قرار دارد در دیدار خانگی مقابل اینتراخت به برتری 2 بر یک دست پیدا کرد. برای شالکه در این دیدار "خوزه خورادو" در دقیقه 45 و "کاریستیاس" در دقیقه 84 گل زدند و تک گل اینتراخت را "زاولاس" در دقیقه 70 به ثمر رساند. علی کریمی، بازیکن ایرانی شالکه، از روی نیمکت پیروزی تیم خود را تماشا کرد.

در سایر دیدارهای امشب نتایج زیر حاصل شد:

* کایزرسلاترن 2 - فرایبورگ یک

* ولفسبورگ یک - نورنبرگ 2



این رقابت ها تا ساعاتی دیگر با برگزاری بازی تیم های وردربرمن - مونشن گلادباخ پیگیری می شود.

هفته بیست و ششم رقابت های بوندس لیگا یکشنبه شب با برگزاری دو دیدار زیر به پایان می رسد:

* ماینتس - بایرلورکوزن

* سنت پائولی - اشتوتگارت



جدول رده بندی:

1- دورتموند 61 امتیاز

2- بایرلورکوزن 49 امتیاز - یک بازی کمتر

3- هانوفر 47 امتیاز

4- بایرن مونیخ 45 امتیاز

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16- ولفسبورگ 26 امتیاز

17- اشتوتگارت 25 امتیاز - یک بازی کمتر

18- مونشن گلادباخ 22 امتیاز - یک بازی کمتر