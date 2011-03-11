رسیدگی به بودجه در کمیسیون تلفیق تا نیمه فروردین ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دهقانی عضو هئیت رئیسه مجلس اظهارداشت: از تاریخ سوم اسفند امسال لایحه بودجه سال 90 کشور در اختیار نمایندگان قرار گرفته است و 18 اسفند سال جاری آخرین مهلت کمیسیونهای تخصصی مجلس برای بررسی لایحه بودجه سال 90 کشور بوده است.
نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از 19 اسفند امسال بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق آغاز شده است و با توجه به زمان اندک باقیمانده تا پایان امسال، این امکان وجود ندارد که هم کمیسیون تلفیق کار بررسی خود درباره این لایحه را تمام کند و هم اینکه این لایحه در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: برای اینکه دولت در ابتدای سال آینده در زمینه هزینههای جاری خود به مشکل بر نخورد، در مجلس طرحی تصویب میشود که بر اساس آن در دو ماه نخست سال آینده دولت برای دریافتها و پرداختهای خود در زمینه هزینههای جاری به صورت علیالحساب همانند دو ماه نخست سال 89 عمل کند.
وی درباره اعتبار دولت برای اجرای طرحهای عمرانی خود در سال آینده، افزود: هر ساله دولت مجاز است در زمینه اجرای طرحهای عمرانی کشور تا پایان تیرماه بر اساس بودجه سال گذشته کشور عمل کند.
مجلس نمیتواند بودجه را به صورت چند دوازدهم تصویب کند
دهقان تصریح کرد: بحث تصویب چند دوازدهم بودجه زمانی مطرح میشود که دولت لایحه بودجه را به مجلس ارائه نکرده باشد.
وی با بیان اینکه دولت در دو ماه نخست سال آینده در زمینه هزینههای جاری خود همچون دو ماه نخست امسال عمل میکند، گفت: با توجه به این که لایحه بودجه سال 90 کشور به مجلس ارائه شده و در دست مطالعه است، مجلس نمیتواند این لایحه را به صورت چند دوازدهم تصویب کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس، با بیان اینکه بر اساس آییننامه داخلی مجلس، کمیسیون تلفیق برای بررسی لایحه بودجه سال 90 کشور 15 روز زمان نیاز دارد که در صورت نیاز، هیئت رئیسه مجلس 15 روز دیگر به این کمیسیون زمان میدهد و بر این اساس احتمالا بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق تا نیمه دوم فروردین سال آینده ادامه دارد و بعد از آن این لایحه در صحن علنی مجلس تصویب میشود.
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