به گزارش خبرنگار مهر، هفته یازدهم و پایانی از دور رفت بیست و سومین دوره رقابتهای هندبال لیگ برتر باشگاه های کشور در بخش مردان امروز جمعه با برگزاری سه دیدار به کار خود پایان داد.

در سه مسابقه باقیمانده از این هفته تیم پایتخت نشین لیگ با وجود بهره از دو یار خارجی نتوانست حریف مس کرمان شود. در مهمترین دیدار هفته تیم هپکو در خانه با شهرداری زرند کرمان مساوی کرد و تیم سنگ آهن بافق یزد موفق شد میزبان خود را شکست دهد.

در دیگر مسابقات این هفته تیم فولاد بر همشهری خود غلبه کرد، ذوب آهن، دانشگاه صنعتی ارومیه را از پیش رو برداشت و تیم شهرداری شهرکرد با برتری مقابل تیم جوونک کازرون به اولین پیروزی خود در لیگ دست یافت. نتایج سه دیدار برگزار شده امروز بدین شرح است:

* پارسیان تهران 25 - مس کرمان 32

* هپکو اراک 31 - شهرداری زرند کرمان

* ثامن الحجج سبزوار 27 - سنگ آهن بافق یزد

در پایان هفته یازدهم از رقابتهای هندبال لیگ برتر باشگاه های کشور تیم های اصفهانی عناوین نخست را از آن خود کردند. تیم فولاد قهرمان نیم فصل شد و ذوب آهن عنوان نایب قهرمانی را بدست آورد. تیم مس کرمان نیز با شکست تیم سبزوار و تساوی تیم زرند با کسب دو امتیاز برتری این هفته خود مقابل پارسیان تهران به رده سوم جدول صعود کرد و جای خود را با نماینده خراسان جابجا کرد.

دو تیم جوونک کازرون و شهرداری شهرکرد هم با دو امتیاز در انتهای جدول قرار دارند. رده بندی لیگ تا پایان دور رفت بدین شرح است:

1- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با 22 امتیاز

2- ذوب آهن اصفهان با 19 امتیاز

3- مس کرمان با 15امتیاز

4- شهرداری زرند کرمان با 15امتیاز

5- ثامن الحجج سبزوار با 14 امتیاز امتیاز

6- سنگ آهن بافق یزد با 12 امتیاز

7- فولاد نوین سپاهان اصفهان با 10 امتیاز

8- هپکو اراک با 7 امتیاز

9- دانشگاه صنعتی ارومیه با 7 امتیاز

10- پارسیان تهران با 6 امتیاز

11- جوونک کازرون با 2 امتیاز

12- شهرداری شهر کرد با 2 امتیاز

هفته دوازدهم و هفته نخست از دور برگشت رقابتهای هندبال لیگ برتر باشگاه های کشور 18 فروردین ماه سال 90 برگزار می شود.