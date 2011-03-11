شعر آئینی پر طرفدار و پر مخاطب است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، کاظم کاظمی بعد از ظهر جمعه در نشست تخصصی نخستین جشنواره ملی شعر دانشجویان و طلاب که با حضور شاعران برگزیده این جشنواره در سالن همایش پژوهشگاه فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد در سخنانی با بیان اینکه ظرفیت‌های خوبی در شعر شاعران جوان امروز وجود دارد افزود: در نخستین جشنواره شعر دانشجویان و طلاب ۷۰ درصد از آثاری که در بخش کلاسیک ارائه شده است محتوای آئینی و مابقی نیز جنبه‌های عاشقانه داشته است و این امر نشان می‌دهد بر خلاف تصوری که پیش بینی می‌شد این بخش کمرنگ باشد مشاهده می‌کنیم که شعر آئینی شعر پر طرفدار و پر مخاطب است.



داور جشنواره شعر دانشجویان و طلاب در ادامه به آسیب‌شناسی شعر آئینی پرداخت و با بیان اینکه شعر آئینی تنها در تجلیل از بزرگان دین نمی‌گنجد عنوان کرد: شعر آئینی باید برای انسان امروز گفته و مخاطب شعر آئینی باید انسان امروز باشد.



وی خاطرنشان کرد: باید آموزه‌های بزرگان دین را به نوعی به مخاطبان ارائه کنیم چرا که شعر آئینی سرشار از معارف دینی برای انسان امروز است.



این شاعر و نویسنده افغانستانی در ادامه اظهار داشت: در شعر عاشقانه جنبه‌های معنوی که از میراث کهن فارسی بوده کم رنگ است و اغلب این شعر‌ها به جسمانیت معشوق می‌پردازد که باید رفتار نیکو به جای رخسار نیکو مورد توجه قرار گیرد.



وی با اشاره به ویژگی‌های یک غزل درخشان ابراز داشت: جوانان ما امروز از ابزارهای بیای مختلف روز خبر دارند اما آنچه باعث نگرانی شده است آن است که این ابزار‌های بیانی غالبا عام و یکسان شده است و هر چند شعرهایی با کیفیت خوب ارائه می‌شود اما تمایز خوبی ندارند. داور جشنواره شعر دانشجویان و طلاب با بیان اینکه باید از فضاهای تکراری شعر در بخش‌ها موضوعات مختلف باید پرهیز کرد گفت: باید به سمت برش‌های خاصی از زندگی که کمتر به آن توجه شد ه است روی آورد و از فضاهایی عمومی و تکراری گریخت.



وی تصریح کرد: امروز راه درخشان شدن یک شعر، ایجاد بیت‌های درخشان نیست بلکه پناه بردن به موقعیتهای شعری جدید و سوژه‌های ناب است.



کاظمی در ادامه به ابعاد نوآوری در شعر اشاره کرد و ابراز داشت: در نوآوری باید رسایی زبان حفظ شود و شعر قدرت رساندن پیام را داشته باشد و از طرفینیز باید زیبایی‌های کلامی در آن رعایت شود.