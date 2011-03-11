به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای هفته بیست و ششم دهمین دوره لیگ برتر از ساعت 16:15 دقیقه امروز جمعه تیم های فوتبال صنعت نفت آبادان و استیل آذین تهران به قضاوت محسن ترکی در ورزشگاه تختی آبادان به مصاف هم رفتند که جدال این دو تیم در پایان به پیروزی 2 بر صفر تیم آبادانی انجامید.

در این دیدار که غلامحسین پیروانی برای نخستین بار هدایت صنعت نفت آبادان را برعهده داشت دو تیم نیمه اول را با تساوی به پایان بردند اما در نیمه دوم این تیم 10 نفره صنعت نفت بود که به گل رسید. شاگردان پیروانی که در دقیقه 51 به دلیل اخراج امید شریفی نسب با یک بازیکن کمتر بازی می کردند در دقیقه 69 توسط عباس مرداسی به گل رسیدند. این پایان کار نبود و رسول نویدکیا در دقیقه 90 گل دوم را به ثمر رساند.

تیم فوتبال صنعت نفت با این پیروزی 35 امیتازی شد و باید منتظر نتایج سایر رقیبانش در میانه های جدول باشد. استیل آذین هم که با علی پروین هفته گذشته به یک پیروزی رسیده بود با 23 امتیاز همچنان در رده هفدهم باقی ماند.