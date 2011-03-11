قربانیان زلزله ژاپن به 400 نفر رسید/ شدیدترین زلزله 140 سال اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری الجزیره در خبری به نقل از منابع آگاه در ژاپن آخرین آمار قربانیان زلزله 8.9 دهم ریشتری در این کشور را 400 نفر اعلام کرد.

این در حالی است که ساعتی پیش 200 جسد در سواحل شمالی ژاپن کشف شد که مشخص نیست این تعداد به آمار اضافه شده باشد.

این شبکه خبری با اشاره به اینکه زلزله امروز در ژاپن طی 140 سال اخیر بی سابقه بوده است، تاکید کرد: هم اکنون فعالیت در بنادر، پالایشگاههای نفتی، کارخانجات مختلف و نیروگاههای ژاپن کاملا تعلیق شده است.

همچنین مقامات ژاپن فعالیت تمامی نیروگاههای هسته ای در این کشور را به علت نگرانی از انتشار تشعشعات رادیو اکتیو متوقف کرده اند. این در حالی است که آتش سوزی در نیروگاه هسته ای اوناگاوا در شمال شرقی ژاپن احتمال وقوع نشت مواد هسته ای را ایجاد کرده است.

بنابر اعلام منابع آگاه زلزله شدید 8.9 ریشتری امروز در ژاپن به مدت دو دقیقه ادامه داشته است که موجبات ویرانی بسیاری از تاسیسات زیربنایی و آتش سوزی در مناطق مختلف را ایجاد کرده است.

از سوی دیگر، امواج سونامی پس از درنوردیدن ژاپن به سوی سواحل روسیه، تایوان، فیلیپین، اندونزی، هاوایی و سواحل غربی آمریکا حرکت کرده است. اما به نظر می رسد با توجه به کاهش شدت آن تلفات چندانی در پی نداشته باشد.

خاطر نشان می شود کشورهای ژاپن، اندونزی و تایوان همگی در کرانه های اقیانوس آرام قرار دارند که مرکز زمین لرزه و شکل گیری امواج سونامی بوده است.