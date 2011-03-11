تحولات همسایگان شرقی/ حمله موشکی آمریکا به وزیرستان/ 8 عضو طالبان در افغانستان کشته شدند

انفجار در داخل مسجدی در پاکستان، کشته شدن چهار نفر در حمله موشکی آمریکا در وزیرستان شمالی و کشته شدن 8 عضو طالبان در شمال افغانستان از جمله تحولات مهم همسایگان شرقی کشورمان به شمار می رود.