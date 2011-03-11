حمله موشکی آمریکا به وزیرستان/ 8 عضو طالبان در افغانستان کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، منابع محلی پاکستان اعلام کردند که امروز جمعه در نتیجه یک انفجار در نزدیکی یک پل در شهر پیشاور در شمال غرب این کشور دو نفر از جمله یک کودک زخمی شدند.
همچنین دقایقی پیش از برگزاری نماز جمعه یک بمب در داخل مسجدی در شمال پاکستان منفجر شد اما به کسی آسیب وارد نشد.
خبر دیگر اینکه حملات هوایپماهای بدون سرنشین آمریکا در وزیرستان شمالی در شمال غرب پاکستان 4 کشته برجا گذاشت.
هوایپماهای بدون سرنشین آمریکا سه موشک را به یک وسیله نقلیه در شهر میرانشاه در وزیرستان شمالی در مرز با افغانستان پرتاب کردند که در نتیجه آن 4 نفر کشته شدند.
حمله موشکی امروز جمعه هفدهمین حمله موشکی آمریکا در پاکستان از ابتدای سال 2011 تاکنون بود که در نتیجه آنها تاکنون دستکم 80 نفر کشته شده اند.
خبر دیگر اینکه در نتیجه حمله هوایی نیروهای ناتو به پناهگاه طلبان در ولایت سمنگان در شمال افغانستان 8 عضو طالبان کشته شدند.
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