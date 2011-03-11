داوری اشعار به معنی نقد آثار نیست

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حمیدرضا شکارسری بعد از ظهر جمعه در نشست تخصصی نخستین جشنواره ملی شعر دانشجویان و طلاب که با حضور شاعران برگزیده این جشنواره در سالن همایش پژوهشگاه فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد در سخنانی با بیان اینکه اگر بخواهیم یکی از ویژگی‌های شعر را برجسته کنیم، آن تکثر است افزود: نحله‌های مختلف شهری هیچ کدام به تنهایی قادر به حکمرانی نیستند و نمی‌توانند ادعا کنند که بر جریانات ادبی جامعه تسلط دارند و دیگران را به حاشیه برده‌اند.



داور نخستین جشنواره شعر دانشجویان و طلاب عنوان کرد: در سال‌های اخیر در زمینه تکثر در موضوعات و محتوا دچار رکود هستیم و فضاهای شعری ما از موضوعات عاشقانه و دینی آکنده شده است.



وی با اشاره به انتخاب آثار برگزیده در این جشنواره عنوان کرد: داوری در واقع نقد شعر نیست بلکه به معنای مقایسه اشعار است.



شکارسری ابراز داشت: نوع زندگی بشر تغییرات سریع‌تری داشته است و از زمانی که تفکر مدرن حاکم بر زندگی بشر شده است نوع نگاه انسان به جهان و هنر نیز تغییر پیدا کرده است و این تغییر در حال گسترش است و در هر زمان نوآوری خاصی ایجاد شده است که ملاک نوآوری نیز به طور کلی معنای خاصی ندارد و برای درک آن نیازمند اشراف بر موقعیت‌های زمانی و مکانی هستیم.



وی با بیان اینکه هر نوآوری که می‌خواهد ایجاد شود ابتدا باید به سمت سنت بیاید و بعد از آن دور شود افزود: بین جریانات شعری مختلفی که در جامعه وجود داشته است هم به لحاظ فرم و هم به لحاظ محتوا نوعی اتصال بین جریانات شعری وجود داشته است.