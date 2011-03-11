تخریب منازل فلسطینیان نقض حقوق بشر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، "ریچارد فالک" امروز جمعه از مقامات رژیم صهیونیستی خواست تا تخریب منازل مسکونی فلسطینیان در کرانه باختری را متوقف کنند.

ریچارد فالک تاکید کرد: این الگوی اخراج فلسطینیان، تخریب و توسعه شهرک ها و سلب مالکیت منازل فلسطینیان در بیت المقدس ناقض حقوق اساسی بشر و همچنین بندهای چهارمین کنوانسیون ژنو است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در مسائل حقوق بشر گفت: یکشنبه گذشته شش مارس (15 اسفند ماه) فرصت 10 روزه به خانواده های فلسطینی برای تخلیه منازل خود داده شد و مقامات اسرائیلی اغلب به دنبال توجیه تخریب منازل به این بهانه هستند که فلسطینیان جواز ساختمانها را ندارند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در مسائل حقوق بشر پیشتر نیز گفته بود که سیاست های رژیم اسرائیل تشکیل دولت فلسطینی به پایتختی بیت المقدس را غیر ممکن ساخته است. فالک همچنین اقدام رژیم اسرائیل برای تخریب هتل تاریخی "شیپرد" را در شرق بیت المقدس که در 9 ژانویه رخ داد محکوم کرد.