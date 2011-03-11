به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مرحله مقدماتی روز نخست رقابتهای بین المللی کشتی جام سیراکف بلغارستان که از صبح امروز جمعه در چهار وزن در شهر وارنا آغاز شده است حامد طالبی زرین کمر در وزن 96 کیلوگرم کشتی آزاد به دیدار فینال راه یافت و سه فرنگی کار کشورمان در اوزان 66 و 120 کیلوگرم به دیدار رده بندی راه یافتند.

در این رقابتها که در رده سنی جوانان برگزار می شود، در کشتی آزاد و در وزن 74 کیلوگرم که 12 کشتی گیر حضور دارند محمد حسین محمدیان در دور نخست مقابل گارسیا درک از آمریکا شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی گیر مقابل حریف بلغاری از دور رقابتها کنار رفت.



در وزن 96 کیلوگرم نیز حامد طالبی زرین کمر در دور اول آدام بابیااونا از رومانی را در دوتایم شکست داد. وی در دور دوم اینکار یرماکانبت از قزاقستان را در دوتایم مغلوب کرد و به دیدار نیمه نهایی راه یافت. طالبی در این مرحله نیز مقابل رافائل توت از مجارستان در دوتایم به پیروزی رسید تا امشب در دیدار فینال مقابل هال تنر از آمریکا قرار گیرد. در این وزن 10 کشتی گیروزن کشی کردند.



همچنین در کشتی فرنگی و در وزن 66 کیلوگرم که 20 کشتی گیر وزن کشی کردند مهرداد بهرامی در دور اول سینان حسرت از ترکیه را در دوتایم پشت سرگذاشت. وی در دور دوم کارزایف ازقزاقستان را مغلوب کرد اما درمرحله نیمه نهایی مقابل الیس کولمن از آمریکا شکست خورد تا امشب برای کسب مدال برنز به مصاف مارجانویچ از کرواسی برود.



در همین وزن مهدی زیدوند پس از استراحت در دور نخست در دور دوم ابونصیرمیرزاک از قزاقستان مغلوب کرد، وی در دور سوم رضوان از آذربایجان را در دو تایم مغلوب کرد اما در مرحله نیمه نهایی مقابل ژامبریوف از قزاقستان شکست خورد تا امشب برای کسب مدال برنز به مصاف امره آیکون از ترکیه برود.



در وزن 120 کیلوگرم نیز محمد رضا رضایی در دور نخست علی نیل اصلان از ترکیه را شکست داد اما در مرحله نیمه نهایی مقابل لام بیلنت از مجارستان مغلوب شد تا وی نیز امشب برای کسب مدال برنز به مصاف مومن گیرکان از ترکیه برود. در این وزن هشت نفر حضور داشتند.



در این رقابتها کشتی گیرانی از کشورهای ایران، ترکیه، آذربایجان، آمریکا، قزاقستان، رومانی، مجارستان، بلغارستان، فرانسه، آذربایجان، مکزیک، کرواسی، ایتالیا و چند کشور دیگر حضور دارند.



مسابقات اوزان 74 و 96 کیلوگرم کشتی آزاد و 66 و 120 کیلوگرم کشتی فرنگی جمعه 20 اسفندماه، رقابتهای اوزان 55، 66 و 84 کیلوگرم کشتی آزاد و 50 ، 60 و 74 کیلوگرم کشتی فرنگی شنبه 21 اسفندماه و مسابقات وزنهای 50، 60 و 120 کیلوگرم کشتی آزاد و 55، 84 و 96 کیلوگرم کشتی فرنگی یکشنبه 22 اسفندماه برگزار می شود.



وزن کشی این اوزان عصر روز قبل، مسابقات مرحله مقدماتی از ساعت 9 صبح و رقابتهای رده بندی و فینال از ساعت 17 عصر به وقت وارنا بلغارستان آغاز می شود. اختلاف ساعت تهران با وارنامنفی 90 دقیقه است بطوریکه ساعت 9 به وقت وارنا 10:30 به وقت تهران است.



تیمهای کشتی آزاد و فرنگی جوانان کشورمان سال آینده در رقابتهای آسیایی اندونزی و جهانی رومانی شرکت می کنند.