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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۵۴

اتحادیه فروشگاه‎های اینترنتی راه‎اندازی می‎شود

وزیر بازرگانی اعلام کرد: اتحادیه صنفی فروشگاه‎های اینترنتی سال آینده راه‎اندازی می‎شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری با اشاره به ایجاد زیرساخت‎های لازم برای استفاده مردم از امکانات خرید اینترنتی، گفت: با برنامه‎ریزی‎ها و تمهیدات انجام‎شده، سال 90 سال فراگیری بیش از پیش تجارت الکترونیکی خواهد بود.

وی راه‎اندازی اتحادیه فروشگاه‎های اینترنتی را مورد توجه قرار داد و اضافه کرد: مردم با توجه به اعتمادی که به اتحادیه‎های صنفی دارند، عمده خریدهای اینترنتی خود را از فروشگاه‎های زیرمجموعه این اتحادیه انجام خواهند داد.

غضنفری ایجاد زیرساخت‎ها برای توسعه تجارت الکترونیکی را مورد تاکید قرار داد و گفت: نماد اعتماد الکترونیکی از دستاوردهای اقدامات زیرساختی برای تحقق و توسعه تجارت الکترونیکی است.
 
به باور وزیر بازرگانی، بدون ایجاد این زیرساخت‎ها، توسعه تجارت الکترونیکی به شکل واقعی و بدون خطا، غیرممکن است.
وی به علاقه‎مندان خرید و فروش اینترنتی توصیه کرد: با دریافت نماد اعتماد الکترونیکی، ضمن جلب اعتماد مشتری، از خدماتی که مراکز تخصصی برای آنها فراهم می‎کنند استفاده کنند.

تاکنون چندین هزار درخواست برای عضویت در این اتحادیه به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ارسال شده است.
کد مطلب 1272064

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