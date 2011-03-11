به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری با اشاره به ایجاد زیرساختهای لازم برای استفاده مردم از امکانات خرید اینترنتی، گفت: با برنامهریزیها و تمهیدات انجامشده، سال 90 سال فراگیری بیش از پیش تجارت الکترونیکی خواهد بود.
وی راهاندازی اتحادیه فروشگاههای اینترنتی را مورد توجه قرار داد و اضافه کرد: مردم با توجه به اعتمادی که به اتحادیههای صنفی دارند، عمده خریدهای اینترنتی خود را از فروشگاههای زیرمجموعه این اتحادیه انجام خواهند داد.
غضنفری ایجاد زیرساختها برای توسعه تجارت الکترونیکی را مورد تاکید قرار داد و گفت: نماد اعتماد الکترونیکی از دستاوردهای اقدامات زیرساختی برای تحقق و توسعه تجارت الکترونیکی است.
به باور وزیر بازرگانی، بدون ایجاد این زیرساختها، توسعه تجارت الکترونیکی به شکل واقعی و بدون خطا، غیرممکن است.
وی به علاقهمندان خرید و فروش اینترنتی توصیه کرد: با دریافت نماد اعتماد الکترونیکی، ضمن جلب اعتماد مشتری، از خدماتی که مراکز تخصصی برای آنها فراهم میکنند استفاده کنند.
تاکنون چندین هزار درخواست برای عضویت در این اتحادیه به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ارسال شده است.
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