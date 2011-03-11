به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری با اشاره به ایجاد زیرساخت‎های لازم برای استفاده مردم از امکانات خرید اینترنتی، گفت: با برنامه‎ریزی‎ها و تمهیدات انجام‎شده، سال 90 سال فراگیری بیش از پیش تجارت الکترونیکی خواهد بود.

وی راه‎اندازی اتحادیه فروشگاه‎های اینترنتی را مورد توجه قرار داد و اضافه کرد: مردم با توجه به اعتمادی که به اتحادیه‎های صنفی دارند، عمده خریدهای اینترنتی خود را از فروشگاه‎های زیرمجموعه این اتحادیه انجام خواهند داد.



غضنفری ایجاد زیرساخت‎ها برای توسعه تجارت الکترونیکی را مورد تاکید قرار داد و گفت: نماد اعتماد الکترونیکی از دستاوردهای اقدامات زیرساختی برای تحقق و توسعه تجارت الکترونیکی است.



به باور وزیر بازرگانی، بدون ایجاد این زیرساخت‎ها، توسعه تجارت الکترونیکی به شکل واقعی و بدون خطا، غیرممکن است.

وی به علاقه‎مندان خرید و فروش اینترنتی توصیه کرد: با دریافت نماد اعتماد الکترونیکی، ضمن جلب اعتماد مشتری، از خدماتی که مراکز تخصصی برای آنها فراهم می‎کنند استفاده کنند.



تاکنون چندین هزار درخواست برای عضویت در این اتحادیه به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ارسال شده است.