خشونت علیه تظاهرات کنندگان در عدن/ القاعده چهار پلیس را کشت

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از اعضای انجمن شهرداری یمن که خواست نامش فاش نشود، به خبرگزاری شینهوا گفت: در نتیجه تیراندازی و استفاده نیروهای امنیتی از گاز اشک آور برای متفرق کردن هزاران معترض که خواستار برکناری "علی عبدالله صالح" رئیس جمهوری یمن در شهر عدن در جنوب این کشور بودند، دستکم 5 نفر زخمی شدند.

یک نیروی امنیتی شهر عدن نیز به خبرگزاری شینهوا گفتند: پس از برگزاری نماز جمعه، نمازگزاران از مساجد عدن بیرون آمدند و در یک راهپیمایی عظیم به سمت میدان "خور مکسر" حرکت کردند.

همچنین در خبری دیگر یک عضو القاعده، در حمله ای مسلحانه علیه ماموران ایست بازرسی در جنوب شرقی یمن چهار نیروی امنیتی این کشور را کشت.

شاهدان عینی اعلام کردند که افراد مسلح به یک ایست بازرسی در جنوب شرقی یمن حمله کردند که در نتیجه آن چهار پلیس کشته شدند زیرا نیروهای امنیتی برای جلوگیری از حملات القاعده موانعی را ایجاد کرده بودند.