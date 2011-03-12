دکتر مهدی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر‌ با بیان اینکه زمین لرزه ژاپن با بزرگای 9/8 بزرگترین زلزله ثبت شده در تاریخ ژاپن است افزود: این زلزله در ۱۲۵ کیلومتری شرق ساحل هونشو ژاپن و در شرق سندایی در ساعت 14:46 روز جمعه ۱۱ مارس 2011 برابر روز جمعه ۲۰ اسفند ۸۹ ( 9:16 صبح به وقت تهران) رخ داده است.

وی با تاکید بر اینکه این زلزله بخش های وسیعی از ژاپن و قسمتهایی از شرق چین و روسیه را به لرزه درآورده است اظهار داشت: ژرفای کانونی زلزله حدود 25 کیلومتر و ساز و کار آن فشاری با یک صفحه کاملا نزدیک به قائم بوده است.



معاون پژوهشی پژوهشگاه زلزله با بیان اینکه امواج سونامی حاصل از رخداد زلزله تقریبا به تمام کشورهای حاشیه اقیانوس آرام از فیلیپین تا اندونزی، نیوزیلند، کالیفرنیا و هاوایی در آمریکا رسیده است ادامه داد: سرعت امواج حاصل از سونامی حدود 950 کیلومتر در ساعت بوده است بنابراین می توان برآورد کرد که امواج حاصل از سونامی حدود 8 دقیقه طول کشیده تا به نزدیکترین نقطه ساحل سندایی در غرب کانون زلزله برسد.



وی با اشاره به زلزله روز چهارشنبه 9 مارس گفت: دو روز قبل از این زلزله در روز چهارشنبه 9 مارس (18 اسفند ماه) زمین لرزه ای با بزرگای 2/7 در ساعت 7:45 بامداد به وقت محلی روی داد که با تلفات یا سونامی همراه نبود ولی اکنون که زمین لرزه با بزرگای 8/9 رخ داده است می توان نتیجه گرفت که زمین لرزه چهارشنبه ۹ مارس پیش لرزه زمین لرزه 11 مارس بوده است.



زارع علت ایجاد زلزله های فراوان در ژاپن را در موقعیت این کشور دانست و توضیح داد: ژاپن در محدوده فرورانش ورقه اقیانوس آرام به زیر ورقه زمین ساختی اورازیا واقع است. به این ترتیب به دلیل بازشدگی رشته کوه میان اقیانوسی وسط اقیانوس آرام، پوسته اقیانوسی در حال ایجاد و گسترش در پهنه میانی اقیانوس آرام است. این امر سبب رانده شدن بخشهای قدیمی تر پوسته اقیانوسی به سوی شرق و غرب و فشار آوردن به حاشیه های ساحلی اطراف این اقیانوس می شود.



وی اضافه کرد: این وضع موجب می شود که در محدوده پیرامون اقیانوس آرام، محدوده ای بسیار فعال از نظر وقوع زلزله و آتشفشان به نام حلقه آتش (ring of fire) ایجاد شود. این حلقه از آمریکای شمالی تا آمریکای مرکزی و جنوبی در غرب و در شرق از روسیه، ژاپن و فیلیپین، اندونزی تا نیوزیلند کشیده شده است.



گسل مکران و حرکات پوسته اقیانوسی





معاون پژوهشی پژوهشگاه با بیان اینکه زلزله زلزله ژاپن ارتباطی با گسل مکران ندارد توضیح داد: گسل مکران شامل کوههاى خاورى - باخترى است که از سواحل دریاى عمان تا فروافتادگى جازموریان کشیده شده است. مرز باخترى این کوهها توسط خط عمان (گسل میناب) از منطقه زاگرس جدا مى شود و در خاور پس از گذر از بلوچستان پاکستان تا محور لاس بلا (Las Bela) ادامه مى یابد.



وی با بیان اینکه از 160 هزارکیلومتر مربع گستره مکران حدود 70 هزارکیلومتر مربع آن در ایران و بقیه در پاکستان است

خاطرنشان کرد: زلزله ژاپن از ایران 6 تا 7 هزار کیلومتر فاصله دارد از این رو این حرکت بر روی گسل مکران نداشته و اثری بر روی سواحل جنوبی کشور نداشته است و تاکید می شود که هیچ ارتباطی با گسل مکران در سواحل ایران ندارد.



زارع همچنین این زلزله را با سونامی 2004 اندونزی بی ارتباط دانست و یادآور شد: طبق شواهد زلزله ژاپن حتی با سونامی سال 2004 اندونزی بی ارتباط است.