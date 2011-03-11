به گزارش خبرنگار مهر، در دقیقه 48 مسابقه مجتبی زارع مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس در محوطه جریمه شهرداری تبریز برخوردی با علی انصاریان مدافع این تیم داشت که هواداران ومربیان تیم پرسپولیس اعتقاد داشتند این حرکت پنالتی بوده اما داور چنین اعتقادی نداشت. در این صحنه علی دایی به شدت نسبت به عملکرد داور اعتراض کرد.

* هواداران تیم فوتبال شهرداری تبریز به سبک و سیاق هواداران تراکتورسازی تیم خود را تشویق می‌کردند و شعار می‌دادند.

* از دقیقه 70 هواداران پرسپولیس با سر دادن شعارهایی از بازیکنان تیم خود می‌خواستند با ارایه بازی هجومی دروازه تبریز را باز کنند و در دقایق میانی نیمه دوم رحمان احمدی در مصافی تک به تک سعید دقیقی مهاجم شهرداری را ناکام گذاشت که در این صحنه هوادران پرسپولیس به شدت دروازه‌بان تیم خود را تشویق کردند.

* در نیمه دوم بازی تاخیری تیم شهرداری و زمین خوردن‌های بازیکنان این تیم اعتراض هواداران پرسپولیس را به دنبال داشت که معتقد بودند میهمان تبریزی وقت کشی می‌کند.

* درنیمه دوم علی دایی بارها بازیکنان میانی خود را در زمان توقف بازی به کنار زمین می‌خواند و نکات تاکتیکی را به آنها گوشزد می‌کرد.

* با وجود تساوی تیم فوتبال پرسپولیس برابر شهرداری تبریز هواداران این تیم بازهم علی دایی را مورد تشویق قرار دادند.

* هواداران پرسپولیس در شرایطی به تشویق دایی پرداختند که بازیکنان این تیم را بی غیرت خواندند و شعارهایی علیه آنها سردادند.

* نیمکت نشینان تیم فوتبال شهرداری تبریز به تصمیم محسن قهرمانی در مردود اعلام کردن گل دقایق پایانی این تیم به شدت اعتراض کردند و شعارهایی هم سردادند.