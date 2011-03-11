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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۵۰

کمیته چهارجانبه سازش آوریل تشکیل جلسه می دهد

کمیته چهارجانبه سازش آوریل تشکیل جلسه می دهد

وزارت خارجه روسیه از برگزاری نشست کمیته چهارجانبه سازش خاورمیانه در ماه آوریل (اواسط فروردین ماه) با هدف پیشبرد روند سازش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، دولت فرانسه امروز جمعه ضمن درخواست برای برگزاری نشست فوری کمیته چهارجانبه صلح خاورمیانه تاکید کرد که خواهان ایفای نقش بیشتر این کمیته برای کمک به ازسرگیری مذاکرات سازش میان مقامات فلسطینی و رژیم صهیونیستی است.

درخواست فرانسه برای برگزاری نشست فوری کمیته چهارجانبه سازش خاورمیانه درحالی مطرح می شود که قرار بود اعضای این کمیته امروز جمعه در پاریس گردهم آیند اما این نشست لغو شد.

همچنین وزارت خارجه روسیه امروز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد: کمیته چهارجانبه صلح خاورمیانه در ماه آوریل (اواسط فروردین ماه) نشستی را با هدف پیشبرد روند صلح برگزار می کند.

وزارت خارجه روسیه تاکید کرد که مقامات ارشد کمیته چهارجانبه سازش خاورمیانه پیش از تعیین تاریخ دقیق نشست درباره ازسرگیری مذاکرات سازش با یکدیگر رایزنی می کنند.

کد مطلب 1272075

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