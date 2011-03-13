به گزارش خبرنگار مهر، فرید زرینه در مورد آخرین وضعیت مصدومان تیم فوتبال پرسپولیس اظهار داشت: شرایط ویژه‌ای را برای بهبودی مصدومیت هادی نوروزی در نظر گرفتیم و روی پای او کار کردیم که در حال حاضر وضعیت خوبی دارد و به احتمال زیاد از فردا (دوشنبه) در تمرینات تیمی شرکت می کند.

وی در خصوص غلامرضا رضایی نیز افزود: مصدومیت رضایی نیز رو به بهبودی است و ما نهایت تلاش خودمان را می کنیم تا این بازیکن به بازی روز چهارشنبه مقابل الوحده امارات برسد.

زرینه وضعیت منصوری را خوب توصیف کرد و گفت: محمد منصوری روز گذشته (شنبه) در دیدار دوستانه پرسپولیس به میدان رفت و مشکلی برای حضور در تمرینات گروهی و بازی ندارد.

پزشک تیم فوتبال پرسپولیس در مورد وضعیت "اشپیتیم آرفی" تصریح کرد: آرفی تمرینات بدنسازی را پشت سر می گذارد و اگر بتواند از نظر جسمانی به شرایط تیم برسد، می تواند پرسپولیس را در بازی برابر الوحده همراهی کند.

زرینه در پایان گفت: وحید هاشمیان قطعا به بازی روز چهارشنبه نمی رسد و ما تلاش می کنیم تا او را برای بازی داربی 70 برابر استقلال آماده کنیم.

تیم فوتبال پرسپولیس روز چهارشنبه هفته جاری در چارچوب هفته دوم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف الوحده امارات می رود.