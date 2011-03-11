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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۰۳

مخالفت گباگبو با پیشنهاد اتحادیه آفریقا برای حل بحران ساحل عاج

مخالفت گباگبو با پیشنهاد اتحادیه آفریقا برای حل بحران ساحل عاج

"لوران گباگبو" رئیس جمهوری خودخوانده ساحل عاج پیشنهاد اتحادیه آفریقا برای حل بحران سیاسی در این کشور را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، پیشنهاد اتحادیه آفریقا که در جلسه ماه گذشته هیئت این اتحادیه اتخاذ شد بر حل بحران سیاسی ساحل عاج با مشارکت شورای امنیت و این اتحادیه تاکید دارد.

همزمان با بالاگرفتن اختلافات میان روسای جمهوری خودخوانده و منتخب ساحل عاج، "جان پینگ" رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا شنبه گذشته وارد ابیجان شد.

جان پینگ با گباگبو، "الحسن واتارا" رئیس جمهوری منتخب و "پائول یائو اندره" ( Paul Yao N'Dre) رئیس شورای قانون اساسی ساحل عاج درباره تحولات این کشور و یافتن راه حلی برای پایان دادن به اختلافات در ساحل عاج گفتگو کرد.

کد مطلب 1272081

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