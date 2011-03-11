به گزارش خبرنگار مهر در آبادان، غلامحسین پیروانی عصر امروز پس از پیروزی تیمش برابر استیل آذین تهران در جمع خبرنگاران حاضر در ورزشگاه تختی آبادان اظهار داشت: شیرازی ها و آبادانی ها رابطه بسیار نزدیکی با هم دارند و این رابطه از زمان جنگ و مهاجرت آبادانی ها به شیراز آغاز شد.

وی افزود: همین حضور آبادانی ها بود که یادم می آید زمانی برای بازی های برق شیراز بیش از 40 هزار تماشاگر به ورزشگاه می آمدند که بخش قابل توجهی از این افراد را آبادانی ها تشکیل می دادند و آنها نشان دادند در هر شهری که هستند عاشق فوتبال هستند.



پیروانی با اشاره به اینکه پیش از این هم از تیم صنعت نفت آبادان پیشنهاد همکاری داشته، عنوان کرد: دو سال پیش از سوی برخی اعضای هیئت مدیره وقت موسسه فرهنگی ورزشی آبادان پیشنهاد همکاری داشتم ولی به علت تعهدی که به فجر داشتم این پیشنهاد را قبول نکردم.



وی ادامه داد: این باز نیز از چند تیم لیگ برتری پیشنهاد همکاری داشتم وی ترجیح دادم این بار به آبادان بیایم تا در کنار مردم این شهر که به شیرازی ها خیلی نزدیک هستند مربیگری را تجربه کنم.



سرمربی جدید نفت با اشاره به اینکه انتظار داریم هواداران نفت همواره با احترام نسبت به تیم حریف و داوران رفتار کنند، افزود: آنها امروز فوق العاده بودند و فقط تیم خود را تشویق کردند هر چند هنگام اخراج امید شریفی نسب انتظار داشتم به داور اعتراض نکنند.



پیروانی در مورد مبلغ قراردادش با صنعت نفت گفت: من عاشق کار مربیگری هستم و پول برای من ارزش چندانی ندارد به همین دلیل با صنعت نفت قرارداد سفید امضا کردم.



وی در خصوص اینکه گفته می شود با حسن هوری دروازه بان و کاپیتان تیم جلسه خصوصی داشته است، گفت: هوری بازیکن مودب و با اخلاقی است که در این مدت هم کمک های زیادی کرده ولی دلیلی نمی بینم که با او جلسه خصوصی داشته باشم و همواره در حضور جمع با وی صحبت کرده ام.



سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در مورد آینده این تیم در لیگ برتر گفت: با وجود اینکه امروز یک پیروزی شیرین کسب کردیم ولی من هیچگاه قول ماندن نفت در لیگ برتر را نمی دهم هر چند تمام تلاش خود را برای کسب موفقیت تیم انجام می دهم.