به گزارش خبرنگار مهر، حمید درخشان پس از تساوی بدون گل عصر امروز تیمش برابر پرسپولیس در ورزشگاه آزادی ضمن بیان این مطلب افزود: این یک امتیاز برای ما در زمین حریف سه امتیاز بود. ما برای کسب پیروزی به آزادی آمده بودیم و نمایش قابل قبولی هم داشتیم.

وی ادامهم داد: همیشه دیدار با تیم های استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی سخت است اما امروز بازیکنان ما توانستند با حفظ کردن انسجام تیمی به میدان بروند و یک امتیاز با ارزش را بگیرد. تیم ما به ضد حملات دل بسته بود که دفاع و ضد حمله هم یکی از تاکتیک های فوتبال است.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری تبریز با بیان اینکه داور گل صحیح این تیم را ندیده است گفت: ما موقعیت های خوبی برای باز کردن دروازه پرسپولیس داشتیم که از یکی از این موقعیت ها به گل رسیدیم اما داور این گل صحیح را آفساید اعلام کرد.

وی این اظهار نظر که گفته بود اگر تیم دایی را به او بدهند پرسپولیس را قهرمان خواهد کرد گفت: من هیچگاه چنین حرفی نزده ام. من گفته ام اگر در ابتدای فصل پرسپولیس را به من بدهند و خودم این تیم را ببندم آن وقت قول قهرمانی می دهم.

درخشان خاطرنشان کرد: پرسپولیس تیم خوبی است اما اگر می خواهد در ادامه رقابتهای لیگ برتر و لیگ قهرمانان نتیجه بگیرد باید تیمش را تقویت کند و بازیکنان جدیدی را به خدمت بگیرد.