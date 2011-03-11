10 نفره شدن صنعت نفت به ضرر ما شد/ پروین به خاطر دیسک کمر به آبادان نیامد!

به گزارش خبرنگار مهر در آبادان، امید نمازی عصر امروز پس از شکست تیمش برابر صنعت نفت در جمع خبرنگاران حاضر در ورزشگاه تختی آبادان اظهار داشت: امروز بازی خوبی از سوی هر دو تیم مشاهده کردیم اما در اغلب دقایق این دیدار دو تیم بازی متعادلی را ارائه کردند ولی با اخراج امید شریفی نسب از نفت، بازی دگرگون شد و این بازیکنان نفت بودند که در این وضعیت که ما می توانستیم از آن بهتر استفاده کنیم استفاده مطلوبی کردند و پیروز شدند.

وی افزود: ما با وجود این شکست هنوز ناامید نیستیم و تمام تلاش خود را انجام می دهیم که در لیگ برتر باشگاه های ایران باقی بمانیم. در بازی های بعدی باید نتایجی کسب کنیم که این شکست و شکست های قبلی را جبران کند.



نمازی عنوان کرد: قبول دارم که استیل آذین بازیکنان ستاره زیادی در ترکیب دارد ولی وقتی بازیکنی به وظایف خود در زمین بازی عمل نکند دیگر کاری از کسی بر نمی آید.



سرمربی موقت تیم استیل آذین تهران در خصوص علت نیامدن علی پروین به آبادان گفت: وی قرار بود در این سفر ما را همراهی کند ولی در آخرین لحظات به علت دیسک کمر از این سفر خودداری کرد ولی شیوه بازی و تعویض های ما در این بازی با مشاوره وی بود.