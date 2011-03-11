به گزارش خبرنگار مهر، علی انصاریان پس از تساوی بدون گل عصر امروز شهرداری برابر پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با انتقاد از شرایط فعلی پرسپولیس گفت: زمان ما در یک بازی میانه هفته بیش از 50 هزار نفر به ورزشگاه می آمدند اما الان در یک روز تعطیل کمتر از 10 هزار نفر به ورزشگاه آمده اند.

وی در ادامه بدون آنکه منظورش را به طور مشخص بیان کند، خاطرنشان کرد: به نظر من بازیکنان الان پرسپولیس با بازیکنانی که زمان ما در پرسپولیس بازی می کردند قابل مقایسه نیستند.

کاپیتان تیم فوتبال شهرداری با بیان اینکه تیمش بیشتر از پرسپولیس به سه امتیاز این دیدار نیاز داشت افزود: برخلاف تصور خیلی ها که فکر می کنند ما برای کسب یک امتیاز به تهران آمده بودیم باید بگویم که ما بیشتر از پرسپولیس به سه امتیاز نیاز داشتیم و می توانستیم برنده باشیم اما از موقعیت هایمان استفاده نکردیم.

وی ادامه داد: نمی خواهم در مورد داوری صحبت کنم اما گلی که دقیقی در دقایق پایانی وارد دروازه پرسپولیس کرد و داور به نشانه آفساید آن را نپذیرفت سالم بود. بازی که تمام شد از منزل به ما زنگ زدند و گفتند که این صحنه آفساید نبوده است. با این حال شرایط ما در جدول رده بندی ایجاب می کرد که سه امتیاز را بگیریم اما همین یک امتیاز هم خوب است.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و شهرداری تبریز در هفته بیست و ششم رقابتهای لیگ برتر عصر امروز جمعه با تساوی بدون گل در ورزشگاه آزادی تهران به پایان رسید.