به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، ابوطالب امینی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه اجرای طرح‌های آبخیزداری از بهترین و اقتصادی‌ترین راهکارهای شناخته شده دنیا برای توسعه پایدار است، اظهار داشت: حوزه آبخیزداری نقشه راهی بین انسان، آب و طبیعت است .

وی اجرای طرح‌های آبخیزداری را فرآیندی جامع و مدیریتی برای بهره‌برداری بیشتر و منطقی‌تر از منابع طبیعی دانست و تصریح کرد: استفاده لجام گسیخته از زمین و بهره‌کشی غیرمنطقی از آن، مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد .

رئیس اداره اجرای آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با اشاره به اینکه منابع طبیعی بستر بسیاری از توسعه‌های صنعتی و کشاورزی شده است، بیان داشت: باید در هنگام استفاده از این منابع طبیعی از آنها مراقبت و محافظت شود.

وی ادامه داد: با ارتباط معقول و منطقی انسان، آب و زمین، هیچگونه مشکلی برای انسان‌ها و طبیعت به وجود نخواهد آمد .

امینی در ادامه با بیان اینکه از سال 71 تاکنون طرح‌های مختلف آبخیزداری در نقاط مختلف استان اصفهان انجام شده است، اظهار داشت: حدود 120 بند خاکی در استان اصفهان وجود دارد که در یک مرحله آبگیری حدود 350 میلیون متر مکعب آب استحصال می‌کند .

وی بیشترین طرح‌های آبخیزداری اجرا شده استان اصفهان را در شهرستان‌های کاشان، گلپایگان، چادگان، سمیرم و خوروبیابانک اعلام کرد و افزود: اجرای این طرح‌ها علاوه بر استحصال آب، کنترل سیلاب‌ها، تغذیه سفره‌های زیر زمینی و کاهش خسارت سیلاب‌ها، از فرسایش خاک جلوگیری و سبب احیای پوشش گیاهی شده است .

رئیس اداره اجرای آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان از حدود یک میلیون هکتار طرح آبخیزداری آماده اجرا در استان خبر داد و اضافه کرد: اجرای این طرح‌ها نیازمند سه هزار میلیارد ریال اعتبار است و با بهره‌برداری از آنها می‌توان بیش از 600 میلیون متر مکعب آب استحصال کرد .

وی کمبود اعتبارات مالی، تخصیص نیافتن به موقع اعتبارات برای اجرای طرح‌های آبخیزداری و کمبود نیروی انسانی را از مشکلات پیش رو در اجرای طرح‌های آبخیزداری استان برشمرد و تاکید کرد: به دلیل قوانین کشوری نمی‌توان نیروی جدید استخدام و جایگزین نیروهای بازنشسته کرد.