به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، ابوطالب امینی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه اجرای طرحهای آبخیزداری از بهترین و اقتصادیترین راهکارهای شناخته شده دنیا برای توسعه پایدار است، اظهار داشت: حوزه آبخیزداری نقشه راهی بین انسان، آب و طبیعت است.
وی اجرای طرحهای آبخیزداری را فرآیندی جامع و مدیریتی برای بهرهبرداری بیشتر و منطقیتر از منابع طبیعی دانست و تصریح کرد: استفاده لجام گسیخته از زمین و بهرهکشی غیرمنطقی از آن، مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد.
رئیس اداره اجرای آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با اشاره به اینکه منابع طبیعی بستر بسیاری از توسعههای صنعتی و کشاورزی شده است، بیان داشت: باید در هنگام استفاده از این منابع طبیعی از آنها مراقبت و محافظت شود.
وی ادامه داد: با ارتباط معقول و منطقی انسان، آب و زمین، هیچگونه مشکلی برای انسانها و طبیعت به وجود نخواهد آمد.
امینی در ادامه با بیان اینکه از سال 71 تاکنون طرحهای مختلف آبخیزداری در نقاط مختلف استان اصفهان انجام شده است، اظهار داشت: حدود 120 بند خاکی در استان اصفهان وجود دارد که در یک مرحله آبگیری حدود 350 میلیون متر مکعب آب استحصال میکند.
وی بیشترین طرحهای آبخیزداری اجرا شده استان اصفهان را در شهرستانهای کاشان، گلپایگان، چادگان، سمیرم و خوروبیابانک اعلام کرد و افزود: اجرای این طرحها علاوه بر استحصال آب، کنترل سیلابها، تغذیه سفرههای زیر زمینی و کاهش خسارت سیلابها، از فرسایش خاک جلوگیری و سبب احیای پوشش گیاهی شده است.
رئیس اداره اجرای آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان از حدود یک میلیون هکتار طرح آبخیزداری آماده اجرا در استان خبر داد و اضافه کرد: اجرای این طرحها نیازمند سه هزار میلیارد ریال اعتبار است و با بهرهبرداری از آنها میتوان بیش از 600 میلیون متر مکعب آب استحصال کرد.
وی کمبود اعتبارات مالی، تخصیص نیافتن به موقع اعتبارات برای اجرای طرحهای آبخیزداری و کمبود نیروی انسانی را از مشکلات پیش رو در اجرای طرحهای آبخیزداری استان برشمرد و تاکید کرد: به دلیل قوانین کشوری نمیتوان نیروی جدید استخدام و جایگزین نیروهای بازنشسته کرد.
نظر شما