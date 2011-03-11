به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی پس از تساوی بدون گل تیمش مقابل شهرداری تبریز با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: امروز یکی از بازی‌های خوب خود را به نمایش گذاشتیم و با اینکه تعداد زیادی از بازیکان ما به ویژه در خط حمله غایب بودند بارها و بارها صاحب موقعیت گل شدیم. درهمان نیمه اول 5 تا 6 موقعیت گلزنی داشتیم. نیمه دوم را نیز خیلی خوب شروع کردیم و شاید اگر داور آن صحنه مشکوک به پنالتی را اعلام می‌کرد و به سود ما پنالتی می‌گرفت نتیجه غیر از این می‌شد.

وی در ادامه با ابراز تشکر از بازیکنانش به واسطه نمایشی به زعم او خوب که مقابل شهرداری داشتند از هواداران پرسپولیس عذرخواهی کرد و گفت:‌ از نظر فوتبالی از شاگردانم راضی هستم. آنها امروز 100 درصد توان خود را به کار گرفتند اما در اینکه نتوانستند از فرصت‌های گلزنی خود استفاده بکنند از عملکردشان رضات ندارم.

سرمربی تیم پرسپولیس با بیان این جلمه که "در روزی که می‌توانستیم با تعداد گل‌های زیاد برنده باشیم مساوی کردیم" افزود: امروز فوتبال خوبی را به نمایش گذاشتیم اما این یک پنالتی که در نتیجه بازی صددرصد تاثیرگذار بود می‌توانست روند بازی را تغییر دهد و تیم شهرداری را از لاک دفاعی خارج کند.

" در روزی که خیلی خوب بازی کردیم فقط گل نزدیم" دایی با بیان این جمله افزود: امروز بهترین فرصت در اختیارمان بود تا با پیروزی مقابل شهرداری خود را به صدر جدول نزدیک کنیم اما به راحتی این شانس و موقعیت را از دست دادیم. از هواداران عذرخواهی می‌کنم اما آنها مطمئن باشند بازیکنان پرسپولیس امروز از 100 درصد توان خود استفاده کردند اما متاسفانه روز روز ما نبود. موقعیت تک به تک از دست دادیم. به تیر دروازه زدیم. بارها و بارها به دروازه حریف رسیدیم اما در گلزنی ناکام ماندیم.

وی با تاکید بر اینکه تمایلی ندارد هواداران پرسپولیس تشویقش کنند،‌ افزود: ‌بارها گفته‌ام نیاز به تشویق هواداران ندارم و از آنها می‌خواهم اگر پرسپولیس را دوست دارند مرا تشویق نکنند و تنها از تیم حمایت کنند و به توشیق تیم بپردازند.

دایی با تاکید بر اینکه بازیکنانش به خوبی خواسته‌های او را در زمین پیاده کرده‌اند، افزود:‌ بارها از کناره‌های زمین، عمق دفاع حریف و روش های گوناگون به دروازه حریف رسیدیم این نشان می‌دهد که تیم ما خوب کار کرده و فقط نتوانسته‌ایم از موقعیت‌های گلزنی خود استفاده کنیم.

وی شرایط تیم خود را دشوار خواند و افزود: من ناچارم با همین شرایط و همین بضاعت ادامه دهم. من واقعاً‌ مدیون بازیکنانم هستم چرا که بیش از حد توان خود بازی می‌کنند. امروز هم خوب کار کردیم اما فوتبال همین است یک روز توپ هایشان گل می‌شود و با اختلاف برنده می‌شود و یک روز هم مانند امروز هرچه می‌زنید به در بسته می‌‌خورد.

وی در واکنش به خبرنگار مهر که از دفاع تیم پرسپولیس ایراد گرفت گفت: این طوری که شما می‌گویید تیم شهرداری فقط یک موقعیت گل ایجاد کرده است. یک موقعیت گل در 90 دقیقه بد نیست مگر دفاع ما بتن آرمه است. فوتبال همین است. اینکه ما فقط یک موقعیت گل به حریف دادیم نشان می‌دهد دفاع ما خوب کار کرده است. من حرف شما را قبول دارم. دفاع ما نقص‌هایی هم دارد اما خود شما می‌گویید شهرداری فقط یک یا دو بار به دروازه ما رسیده است پس این نشان دهنده آن است که دفاع ما عملکرد بدی نداشته.

وی ادامه داد: تیم ما ایرادهایی دارد و قبول دارم که تیم کاملی نیستیم. اما امروز شرایط ما متفاوت بود و خوب کار کردیم. از همه نظر از تیم شهرداری بهتر بودیم و بازی دستمان بود اما فقط گل نزدیم من امروز سه تن از بهترین مهاجمانم را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشتم و ناچار شدم از یک بازیکن 18 ساله استفاده کنم. با این حال بد کار نکردیم و فقط 2 امتیاز حساس را از دست دادیم.

خبرنگاری به علی دایی گفت:‌ بعد از اتفاقی که برای شما در درگیری با لیدر باشگاه به وجود آمد مورد مشابهی هم در همدان رخ داد و احمدی بازیکن تیم پاس به خود اجازه داد به شما توهین کند آیا این درست است که قبح علی دایی شکسته شود و همه به خود اجازه دهند که رو در روی او قرار گیرند؟

دایی در پاسخ گفت: اول از همه باید بگویم بحث احمدی با آن شخص فرق می‌کند نه او به من توهین کرد نه من به او و اتفاقی بود که در همان زمین مسابقه پرونده‌اش بسته شد. این هم که شما می‌گویید را قبول ندارم. قبح علی دایی هنوز شکسته نشده که اگر اینچنین شود دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. من آن موقع هم گفتم اگر علی دایی بگذرد مردم نمی‌گذرند. فکر می‌کنم آن اتفاق اتفاق بدی نبود. به خاطر اینکه باعث شد دست خیلی ها رو شود و خیلی از مسایل روشن شد و پرده از خیلی از مسایل برداشته شد.

وی در پاسخ به این خبرنگار که گفت بهتر نیست تشکلی برای دفاع از مربیان به وجود آید تا دیگر شاهد بروز چنین مشکلاتی نباشیم، دایی با لبخند گفت:‌ کدام تشکل را داریم که از حقوق ما دفاع کند. آن‌وقت بیاییم یک تشکل بسازیم برای دفاع از حقوق مربیان.

دایی با تاکید بر اینکه این اتفاق (برخورد لیدرها با او) برای اولین و آخرین بار بود که رخ داد، افزود: مگر کسی به خود جرات می‌دهد از این کارها انجام دهد واین توانایی را دارد که با من برخورد کند. من آ‌ن روز هم گفتم شاید برخی از این مسئله به راحتی گذشتند اما من دیگر گذشت نمی‌کنم و اجازه چنین اقداماتی را نمی‌دهم.

وی در ادامه افزود: در این خصوص کاری هم به باشگاه ندارم و از شما می‌خواهم اتفاقی که دو هفته قبل افتاده است را کالبدشکافی نکنید.

دایی با طرح انتقاد از برخی از رسانه‌های ورزشی گفت: همین خود شما از امثال این آقا مصاحبه کار کردید‌ آیا این درست است که بیایید با چنین افرادی مصاحبه کنید آیا روزنامه‌ جایی است که با چنین افرادی گفتگو کند. ما این همه شخصیت داریم شما آنها را رها کرده و با یک لیدر مصاحبه کردید واقعاً‌خنده دار است. من به خود اجازه نمی‌دهم و نمی‌خواهم که در مورد آن شخص حرف بزنم چرا که عقبه وآینده‌اش را همه می‌دانند و نیازی نیست که من در موردش مطلبی را بیان کنم.

دایی در ادامه یادآور شد:‌نگرانی من برای فوتبال از خیلی‌وقت‌ها پیش شروع شد زمانی که برخی روی سکوها اعلامیه خواندند تا من از پرسپولیس بروم من فاتحه این فوتبال را خواندم. زمانی که در بازی باعربستان همین‌ها به مردم خط دادند تا علیه من شعار بدهند من همان جا فاتحه این فوتبال را خواندم. خدا شاهد است به من گفته بودند اینها می‌خواهند به مردم خط بدهند تا در با بازی با عربستان شعار بدهند.

وی ادامه داد: دو ساعت بعد از بازی با عربستان من رفته بودم و دیگر جایگاهی در تیم ملی نداشتم. ساعت 10 صبح روز بعد از بازی نامه محرمانه کنار گذاشتن من از نهادی که اصلاً هیچ ربطی به فوتبال ندارد روی خط یکی از خبرگزاری‌ها قرارگرفت. آن زمان که این اتفاق افتاد من فاتحه این فوتبال را خواندم.

وی با طرح این سئوال که مگر می‌شود چند نفر خودسرانه برای رفتن من اعلامیه بنویسند، افزود: در دنیا هیچ کشوری به غیر از ایران نیست که لیدر داشته باشد لیدر چیزی من درآوردی است که فقط مخصوص کشور ما است البته نمی‌خواهم به لیدرها توهین کنم خیلی از آنها هم افراد باشرافتی هستندکه فقط تیم خود را حمایت می‌کنند اما 5 یا 6 نفر هستند که آبروی همه آنها را بر باد می‌دهند. چنین افرادی در قشر ما و شما هم وجود دارند.

وی منتقدانه به عملکرد لیدرها در فوتبال ایران تاخت وگفت: خیلی از آنها فکر می‌‌کنند می‌توانند هر کاری که می ‌خواهند بکنند و خود را صاحب این تیم می‌دانند در حالی که امثال من که برای این تیم بازی کرده و مربیگری کرده‌ایم نمی‌توانیم خود را صاحب این تیم بخوانیم.