تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز شنبه بیست و یکم اسفندماه سال 1389 هجری شمسی مصادف است با هفتم ربیع الثانی سال 1432 هجری قمری و برابر است با یازدهم مارس سال 2011 میلادی.

- هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دو دیدار زیر پیگیری می‌شود:

* تراکتورسازی تبریز - مس کرمان، ساعت 16:15، ورزشگاه یادگارامام (ره) تبریز

* صبای قم - پاس همدان، ساعت 16:15، ورزشگاه یادگارامام (ره) قم

- رقابت‌های تکواندو بین المللی آلمان از امروز با حضور 1264 تکواندوکار در قالب 178 تیم از 41 کشور در رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان بیش از 1200 تکواندوکار در هامبورگ آغاز می شود.

- مسابقات شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا امروز با رقابت‌ تیم‌ها در بخش تیمی پیگیری می‌شود.

- مرحله یک چهارم نهایی فوتبال جام حذفی انگلستان موسوم به (FA cup) امروز با برگزاری دو دیدار زیر آغاز می‌شود:

* بیرمنگام - بولتون

* منچستریونایتد - آرسنال

- هفته بیست و نهم رقابت‌های فوتبال سری آ ایتالیا امروز با برگزاری دیدار سسنا و یوونتوس آغاز می‌شود.

- هفته بیست و هشتم رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* آلمریا - اتلتیکو مادرید

* رئال مادرید - هرکولس

* زاراگوزا - والنسیا

- هفته بیست و ششم رقابت‌های فوتبال بوندس لیگای آلمان امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* کایزرسلاترن - فرایبورگ

* وولفسبورگ - نورنبرگ

* شالکه - اینتراخت

* بایرن مونیخ - هامبورگ

* هوفنهایم - دورتموند

* وردربرمن - مونشن گلادباخ