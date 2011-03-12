حریفان استقلال و سپاهان شکست خوردند/ همگروه ذوب آهن پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته هفدهم مسابقات فوتبال لیگ ستارگان قطر جمعه شب با برگزاری دو بازی پیگیری شد که طی آن تیم‌های الریان و ام صلال مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند.

در شبی که تیم السد، همگروه استقلال در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا با تک گل دقیقه 51 محمد السید عبدالمطلب مقابل ام صلال تن به شکست داد، تیم الریان با نتیجه 3 بر 2 مقابل الغرافه به برتری رسید تا با روحیه‌ای مضاعف مهیای مسابقات لیگ قهرمانان آسیا شود.

برای الریان در این بازی خانگی که در ورزشگاه احمد بن علی برگزار شد، جارالله علی المری (47) و رودریگو تاباتا (74 و 86) گلزنی کردند و گل‌های تیم الغرافه توسط جونینیو (36) و امارا سلیم دیانه (70) به ثمر رسید. الریان که در گروه D مسابقات لیگ قهرمانان آسیا با تیم‌های ذوب آهن ایران، الشباب عربستان والامارات امارات همگروه است با پیروزی مقابل الغرافه 32 امتیازی شد و به رده سوم جدول صعود کرد.

الغرافه که یکی از نمایندگان فوتبال قطر در لیگ قهرمانان آسیاست، با تحمل سومین شکست پی در پی همچنان 31 امتیازی ماند و به رده چهارم جدول سقوط کرد. الغرافه از همگروه‌های سپاهان ایران در گروه A لیگ قهرمانان آسیاست که در آن تیم‌های الهلال عربستان و الجزیره امارات نیز حضور دارند.

جدول رده بندی لیگ ستارگان قطر به شرح زیر است:

1- لخویا 38 امتیاز (یک بازی کمتر)

2- العربی 33 امتیاز (یک بازی کمتر)

3- الریان 32 امتیاز - حریف ذوب آهن

4- الغرافه 31 امتیاز - حریف سپاهان

5- قطر 29 امتیاز

6- السد 26 امتیاز - حریف استقلال

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11- السیلیه 13 امتیاز (یک بازی کمتر)

12- الاهلی 9 امتیاز