چالش انقلابهای عربی برای آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست در خصوص قیامهای مردمی در خاورمیانه و کشورهای عربی نوشت : درحالی که تحولات یکی پس از دیگری با سرعت بوجود می آیند اکنون این سوال مطرح است که آمریکا تا کجا باید از این انقلابها حمایت کند؟ آیا این خیزشها به همه کشورهای عربی از جمله به کشور امن پادشاهی عربستان و یا به کشور سوریه نیز سرایت خواهد کرد؟ یا اینکه این تحولات ساختار سیاسی و قدرت در منطقه را تغییر خواهد داد؟

واشنگتن پست می افزاید هنوز پاسخ به این سوال ها مشخص نیست. برای طرفداران دمکراسی و بویژه جوانان منطقه که خواهان تغییر هستند دورنمای مثبتی به نظر می رسد. اما درهمین حال باید شاهد بی ثباتی و ناآرامیهایی بود که برای آمریکا سخت می باشد.

در ابتدا کارشناسان و تحلیگران نسبت به گسترش انقلاب از تونس به مصر تردید داشتند، اما امروز این قیامها به کشورهای حاشیه خیلج فارس، عمان و بحرین کشیده شده و حتی مخالفین در عربستان سعودی نیز خواستار اصلاحات دراین کشور شده اند.

واشنگتن پست می افزاید:‌ توصیه مقامات عربستان به مصر و بحرین این بود که با خشونت و ترور تظاهرات را سرکوب کنند. این راهبرد با شکست مواجه شد و در لیبی نیز اعتبار خود را از دست داده و اگر مخالفین معمر قذافی پیروز شوند دیگر نه تنها بحرین،‌ یمن و عمان نمی توانند از نیروی پلیسی علیه تظاهرات استفاده کنند،‌ بلکه سوریه را هم به فکر می اندازد که از این روش استفاده نکند.

اما اینکه حد و مرز تحول در کجا قرار دارد، مشخص نیست و تظاهرات کنندگان در تونس و مصر نشان دادند که با تغییرات بوجود آمده راضی نیستند و فشار بر دولتها را افزایش داده اند.

برخی از کارشناسان می گویند توقع بیش از حد برای تغییر باعث هرج و مرج و اغتشاش خواهد شد. از همه نگران کننده تر اینکه اگر برخی از مقامات فاسد سابق این دولتها برماندن بر سر قدرت اصرار کنند در نتیجه زمینه برای رشد افراط فراهم خواهد شد.

واشنگتن پست در ادامه می نویسد: منافع ملی آمریکا ایجاب می کند که دولت واشنگتن از حرکت آزادیخواهی مردم و گرایش آنها به دمکراسی حمایت کند حتی اگر این اقدام به تیره شدن روابط آمریکا با حکومتهای مستبد منطقه منجر شود. رژیمهای متحد و غیر متحد آمریکا که در مقابل تغییر و اصلاحات مقاومت می کنند مسلما‌ بازنده هستند و هر چه کشورهای عربی بیشتر به سوی دمکراسی بروند در درازمدت به نفع آمریکا خواهد بود.