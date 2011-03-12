به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عربستان، تیم فوتبال ذوب آهن ایران که برای برگزاری دومین دیدارش با الشباب عربستان بامداد امروز وارد شهر ریاض عربستان شد، ظهر امروز برای زیارت خانه خدا و انجام مناسک حج مفرده راهی مکه مکرمه می‌شود.

البته با توجه به زمان اندک، مسئولان ذوب آهن از سفر تیم به مدینه منوره منصرف شدند تا تیم صبح فردا پس از انجام مناسک حج بلافاصله از مکه راهی ریاض شوند و عصر یکشنبه نخستین تمرینش را در این شهر برگزار کنند.

این مسئله با ناراحتی همراهان این تیم مواجه شده اما آنها شرایط سخت تیم ذوب آهن را درک می‌کنند زیرا این تیم ابتدا روز چهارشنبه بازی مشکلی را برابر تیم الشباب عربستان پیش رو دارد و همچنین باید کمتر از 48 ساعت پس از بازگشت به ایران در هفته بیست و هفتم لیگ برابر شاهین بوشهر به میدان برود.

در شرایط سخت ذوب آهن، درصورت تغییر زمان بازی این تیم برابر شاهین بوشهر، این تیم می تواند برای زیارت حرم نبوی رسول اکرم (ص)و زیارت قبرستان بقیع راهی شهر مدینه شود و ناراحتی موجود هم برطرف شود.

دیدار تیم‌های فوتبال الشباب عربستان و ذوب آهن ایران در هفته دوم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا روز چهارشنبه هفته آینده در ورزشگاه ملک فهد برگزار می‌‍شود.