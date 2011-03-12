عزل و نصبها در مازندران سیاسی نبوده است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی در نشست هم اندیشی مدیران رسانه های مکتوب و مجازی مازندران در استانداری افزود: رسانه هایی که عنوان می کنند که عزل و نصب های اخیر دستگاهها و فرمانداریها رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته، لطفا مصداق بیاورند.

وی خاطر نشان کرد: رسانه های مازندران در سال 89 همگام با استان و سیاست های توسعه ای مازندران همکاری کردند.



رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در مازندران با اشاره به اینکه فضای استان باید به دور از دعواهای سیاسی و در محیط سالم و صمیمی باشد تصریح کرد: انتصابات در مازندران سیاسی نبوده و قضاوت این مدعا بر عهده افکار عمومی گذاشته می شود.



ابراهیمی با بیان اینکه حساسیت مدیریت ارشد استان به گونه ای بوده که از پذیرش مدیر غیربومی برای تصدی در استان ممانعت می کند یادآور شد: کمیته های شورای اطلاع رسانی دولت در استان باید فعالانه تر تلاش کنند.



وی با اعلام اینکه رسانه ها باید مصداقی برای عدم همکاری مدیران با رسانه ها اعلام کنند افزود: رسانه ها به معرفی مدیران کم کار با رسانه ها در نشریه یا مطبوعه خود بپردازند.



وی با تاکید بر اینکه نقد رسانه ها نسبت به مدیران باید به صورت حرفه ای و حساب شده باشد اظهار داشت: دوست داریم رسانه های مازندران خدمات دولت را در مازندران برجسته تر جلوه دهند البته به دنبال سیاه نمایی عملکرد مدیران استان نیستیم.



معاون استاندار مازندران در ادامه از ارتباط ضعیف مدیران روابط عمومی دستگاههای اجرایی استان با مدیران رسانه ها انتقاد کرد و گفت: این خلاء باید هر چه سریعتر از سوی شورای اطلاع رسانی دولت در استان رفع شود.



وی در پایان اظهار امیدواری کرد: سال 90 سال تعامل بیشتر با رسانه ها و پیگیری مسائل و مطالبات مردمی از سوی آنان باشد.



مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.

