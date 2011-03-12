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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۴۰

کلانتری اعلام کرد:

نرخ خدمات هتل های مازندران در نوروز افزایش نمی یابد

نرخ خدمات هتل های مازندران در نوروز افزایش نمی یابد

ساری - خبرگزاری مهر: معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت: نرخ خدمات هتل ها و مراکز اقامتی استان در نوروز 90 افزایش نخواهد داشت.

نقی کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی با محوریت خدمات رسانی به مسافران در ایام نوروز در مازندران فعالیت خود را آغاز کرده است و بر نحوه خدمات رسانی واحدهای اقامتی و پذیرایی استان در ایام نوروز جدیت دارد.

وی خاطر نشان کرد: ستاد تسهیلات سفر مازندران فعالیت رسمی خود برای نوروز 90 را از 26 اسفند ماه آغاز و با کمیته های بهداشت و درمان، امنیت،  بودجه و آمار، فرهنگی، نظارت و ارزشیابی، خدمات رسانی و امور شهری و ارتباطات و اطلاع رسانی آغاز فعالیت می کند.
 
جانشین دبیر ستاد تسهیلات سفر مازندران با اشاره به حضور فعالان مدیران دستگاههای مرتبط یا نمایندگان آنان در ستاد تسهیلات سفر مازندران تصریح کرد: تمامی امورات حوزه گردشگری و سفر مسافران در ایام نوروز رصد می شود.
 
کلانتری در ادامه با اشاره به اجرای موفق قانون هدفمندی یارانه ها در جامعه یادآور شد: علیرغم اجرای این قانون، هیچگونه افزایش نرخی نباید از سوی مالکان هتلها، رستورانها و پارکهای استان صورت گیرد.
 
وی از راه اندازی کیوسک های اطلاع رسانی نوروزی در سطح جاده ها و مبادی ورودی استان برای تسهیل گردشگران در نوروز خبر داد و گفت: تعداد کیوسک های اطلاع رسانی نوروز در سال آینده افزایش  خواهد یافت.
 
این مسئول گردشگری مازندران با بیان اینکه اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران با برنامه ریزی های اصولی آماده خدمات رسانی به گردشگران است افزود: نحوه نظارت بر قیمت کالاهای عرضه شده در بازار در ایام نوروزی بیشتر می شود.
 
کلانتری با اشاره به اینکه مازندران نوروز 89 پذیرای 11 میلیون مسافر و گردشگر داخلی و خارجی بوده است اظهار داشت: پیش بینی می شود این رقم  در نوروز 90 چندین برابر افزایش یابد.
 
کد مطلب 1272107

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