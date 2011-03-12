خیابان های مازندران به نام مشاهیر استان نامگذاری شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی ولی نژاد شامگاه جمعه در حاشیه دیدار استاندار و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با خانواده طلبه شهید محمد مهدی ولی نژاد در ساری افزود: استان مازندران دارای مشاهیر و بزرگان بنامی نظیر ابن شهرآشوب ساروی، ملا صالح مازندرانی و محمد مهدی حائری و سید عبدالکریم هاشمی نژاد است که متاسفانه نامی از آنان در اذهان عمومی جامعه برده نمی شود.

وی خاطر نشان کرد: معرفی ماندگاران عرصه علم، ادب، هنر و دفاع مقدس برای نسل جوان جامعه ضروری است.

امام جماعت شبستان آیت الله سعادت مسجد جامع ساری و پدر شهید ولی نژاد در ادامه با تاکید بر تکریم مقام شهدا در جامعه اسلامی تصریح کرد: خانواده های شهدا و جانبازان هیچ انتظاری جز احترام و تکریم از سوی مردم جامعه ندارند.

وی بیان داشت: بنیاد شهید و امور ایثارگران از نهادهای انقلابی بوده که با برگزاری یادواره های شهدا، یاد و نام شهدا و ارزشهای ناب اسلامی را در جامعه تداوم می بخشد.

سید علی اکبر طاهایی، استاندار مازندران نیز در این دیدار با اشاره به اینکه تکریم و تجلیل از مشاهیر و بزرگان مازندران در دستور کار شورای فرهنگ عمومی استان قرار گرفته است افزود: بسیاری از مشاهیر و علمای بزرگی در مازندران وجود دارند که باید از سوی رسانه ها به مردم معرفی شوند.

شهید ولی نژاد، در سن 15 سالگی در عملیات والفجر 10 منطقه حلبچه خرمالی بر اثر اصابت ترکش تانک به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

به گزارش مهر، استاندار مازندران همچنین به همراه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران و سخنگوی شورای اطلاع رسانی دولت در استان با خانواده مرحوم غلامرضا کبیری از شاعران فقید مازندرانی که روز جمعه بر اثر کهولت سن درگذشت، دیدار کرد.

وی در این دیدار با تاکید بر تکریم شخصیت ها و مشاهیر در جامعه اظهار داشت: معرفی این ارزشهای ناب اسلامی، فاخر و دینی به نسل آینده ساز جامعه ضروری است.

حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران نیز با اشاره به برنامه های این نهاد برای فرهیختگان استان افزود: همایش های بزرگی برای ماندگاران و مشاهیر مازندران در سال آتی در برنامه داریم.

وی افزود: مازندران دیار عالمان، اندیشمندان، مفاخر و بزرگانی بوده که در سطح جهان سرآمد هستند.