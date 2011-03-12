آرش میراسماعیلی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: در مورد نتایج تیم ملی در سال 89 نه می توان گفت نتیجه ضعیف بود و نه می‌توان از واژه موفقیت استفاده کرد. البته قبول دارم برابر انتظارات به حق مردم نتیجه نگرفتیم ولی در کسب این نتایج دلایل مختلفی دخیل بود.

وی ادامه داد: در سالهای قبل جودو ایران نتایج خوبی کسب می کرد ولی حاشیه های خود ساخته، تغییر قوانین و تک حذفی شدن باعث شد مانند سالهای قبل موفق به کسب نتیجه مناسب نشویم. البته سال 89 به دلیل برگزاری بازیهای آسیایی کمی فشار کار بالا بود.

دارنده چهار مدال طلا و برنز جهانی افزود: دیگر زمان انتقاد گذشته است. همه در کسب نتایج اخیر مقصر بوده اند. متاسفانه وفاق و همدلی در جامعه جودو کمرنگ شده است. دلسوزان جودو و آنها که دلشان با جودوست باید دست دردست هم داده و آینده را بسازند. نگاه همه ما باید رو به جلو باشد. سال 90 مسابقات انتخابی المپیک و قهرمانی آسیا در پیش است که خیلی اهمیت دارد. اگر بازهم بخواهیم دوباره فقط حاشیه سازی کنیم، سهمیه های المپیک را نیز از دست خواهیم داد و در نهایت این جودوست که لطمه می خورد.

میراسماعیلی درمورد برنامه های خود گفت: در اردوی تیم ملی برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا آماده می شوم. بعد از آن راهی آلمان شده و برای تیم "ویس بادن" در بوندس لیگا مبارزه می کنم. این مسابقات هم به بالارفتن آمادگی من کمک می کند و هم می توان با کمترین دردسر در مسابقات انتخابی المپیک شرکت کنم.

وی در مورد اینکه چقدر قوانین جدید برای او مشکل ساز شده است گفت: یک قهرمان و یک نخبه ورزشی آن است که خود را با قوانین جدید هماهنگ کند. من در سه میدان رسمی که تاکنون حضور داشته ام هیچگاه به دلیل شرایط قوانین از میدان مسابقه اخراج نشدم. متاسفانه دو سال کناره گیری برای من مشکل ساز شد. اکنون شرایطم بهتر است و هماهنگ تر شده ام.

سرگروه تیم ملی گفت: تلاش می کنم سهمیه المپیک را کسب کرده و برای چهارمین بار در این رویداد بزرگ شرکت کنم. البته هدف تنها حضور نیست و باید در این آخرین فرصت، حق خود را از این المپیک بگیرم.