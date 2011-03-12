بودجه آتی شهرداری زنجان 85 میلیارد تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید ناصر موسوی شامگاه جمعه در جلسه شورای اسلامی شهر زنجان افزود: از این میزان اعتبار 56 میلیارد تومان در حوزه عمرانی هزینه خواهد شد که نسبت به سال گذشته 55 درصد رشد دارد.

موسوی خواستار ایجاد درآمدهای پایدار و کمک های بیشتر در زمینه اعتبارات استانی شد و اظهار داشت: شهرداری زنجان در حال حاضر بیش از 10 میلیارد تومان به اداره دارایی استان بدهکار است و این در حالی است که هشت میلیارد و 300 میلیون تومان مطالبه از ادارات استان دارد اما محقق نشده است.

وی به برخی پروژه های پیش بینی شده برای سال آینده اشاره کرد و گفت: پروژه هایی همانند تونل بعثت با اعتبار 10 میلیارد تومان، تقاطع غیر همسطح امام حسین (ع) با اعتبار 12 میلیارد تومان، بزرگراه ولایت، مطالعه و اجرای مونوریل، ساماندهی بزرگراه 22 بهمن، احداث پارک در میدان جهاد، مطالعات جامع ترافیک و ادامه بهسازی حاشیه زنجانرود از جمله پروژه هایی است که سال آینده اجرا می شود.

شهردار زنجان تعداد پروژه های پیش بینی شده برای سال آینده را بیش از 400 پروژه عنوان و تصریح کرد: با توجه به فصول سرد و زمستانی که شهر زنجان دارد، اجرای این میزان پروژه در هیچ استان و شهری، میسر نیست.

موسوی به اقدامات انجام گرفته در سالجاری اشاره کرد و یادآور شد: پروژه های بزرگی همچون محور دادود قلی دلجویی، تقاطع غیر همسطح ولیعصر، احداث پارک بانوان با مساحت 60 هکتار که افتخار استان در شمالغرب کشور است، اجرای بلوار بهارستان، و شیخ اشراق، ساماندهی حاشیه زنجانرود که محل تخلیه نخاله شده بود و آغاز پروژه های منطقه گردشگری زنجانکوه و زینبیه شرقی از جمله پروژ ه های اجرا شده در سالجاری بود.