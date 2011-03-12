چشمه گل رامیان؛ تمثیلی از بهشت در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این چشمه زیبا و پرجاذبه با چشم‌اندازی زیبا به عنوان "نگین طبیعت" گلستان، دیدگان هر بیننده‌ای را خیره می‌کند.

کلمه " گل" در ادبیات ترک به جای گود و عمیق که آب در آن جمع می‌شود، اطلاق شده و تلفظ دقیق آن نیز در ترکی " گوء‌ل" است.

دلیل نامگذاری این منطقه به گل رامیان به فرهنگ و زبان مردم بومی این ناحیه مربوط است و گفته می‌شود از نظر تاریخی جمعیت غالب منطقه از نژاد ترک و تیره‌ای از ایل گرایلی هستند.

پوشش گیاهی اطراف آن را درختان پهن برگ، بلوط، درختچه‌های ولیک پوشانده است و در نزدیکی این مجموعه دلپذیر و با اهمیت ذخیر‌گاه جنگلی "زربین" واقع شده است.

در گل رامیان گونه‌های ماهیان شامل ماهی سفید رودخانه‌ای، سیاه‌ماهی و ماهی "آبر نوئیدز" را می‌توان یافت، عمده ماهیان گل، ماهی سفید رودخانه‌ای است و تغذیه این ماهی بیشتر از حشرات آبزی و نرم‌تنان است این گونه ماهی در این منطقه دارای ارزش صید ورزشی با قلاب است.

چشمه گل رامیان به صورت یک استخر طبیعی به طول ‪ ۹۰‬متر و به عرض ‪ ۸۰‬متر و به عمق ‪ ۳۴‬تا ‪ ۴۴‬متر و به روایتی به ‪ ۸۰ ‬متر نیز می رسد که در ارتفاع ‪ ۳۲۰‬متری از سطح دریا قرار دارد.

عکس تزئینی است

بر اساس تحقیقات انجام شده، این چشمه از چشمه‌های آهکی است و آب آن از بخش داخلی جوشش دارد و سرریز این منبع آبی به رودخانه "قره‌چای" رامیان که یکی از شاخه‌های " گرگانرود" است، وارد می‌شود.



گل رامیان، یکی دیگر از شگفت انگیزترین دیدنی های طبیعت ایران است، که در جنوب شهر رامیان قرار دارد.

ساختار زمین شناسی این منطقه آهکی بوده و گفته می شود آب از عمق بیش از 80 متر از دل سنگ های آهکی بیرون آمده و این چشمه عمیق را بوجود آورده است.



متاسفانه با کشیدن یک راه تا لب چشمه و به لحاظ آسیب پذیر بودن خاک اطراف چشمه، آثار ریزش هایی در اطراف چشمه مشاهده می شود، به گو نه ای که ریشه برخی درختان بیرون زده است.

رودخانه رامیان در شرق این چشمه واقع شده و این رودخانه از ارتفاعات البرز غربی (کوه لیرم - کوه خاک یا خاکسار) سرچشمه گرفته و پس از عبور از شهر رامیان وارد دشت گرگان شده که بعد از قطع راه دلند به آزاد شهر(شاه پسند) می رسد و در یک مسیر جنوب به شمال پیش رفته و بعد از اتصال به رود "حاجی کوچکی" به گرگان رود می پیوندد.



ارتفاعات این محدوده از جنگل های باستانی بسیار با ارزش تشکیل شده است که متاسفانه بیش از یک دهه است که توسط سازمان جنگلها و مراتع به شکل وسیعی دست اندازی شد و بجای آن درختان سوزنی برگ کاشته شده است.

با همه این نامهربانی هایی که بر سر طبیعت این منطقه آمد، گل رامیان را همچون نگین فیروزه ای می توان تصور کرد که بر دستان پینه بسته این منطقه درخشش شگفت انگیز خود را هنوز حفظ کرده است.

این چشمه به لحاظ عمق زیاد آب، پوشش جنگلی اطراف، نور گیری بدیع آن، چشم انداز بسیار زیبایی باطیف رنگهای فیروزه ای ، آبی، سبز و ... بوجود آمده است.

گل رامیان نیازمند توجه ملی

به تاکید مسئولان، چشمه گل و دالان بهشت این منطقه نیازمند توجه ملی است و در صورت توجه، این منطقه از نقاط بکر و دیدنی است که در جذب گردشگر تقش بسیاری دارد و باید برخی امکانات در حاشیه آن فراهم شود

قاسم سمیعی فرماندار رامیان گفت: این چشمه گل از جاذبه های بکر و طبیعی شهرستان است که نیازمند توجه ملی است.

وی اظهار داشت: برای تامین روشنایی این چشمه گل نیاز به موافقت دستگاههای ذیربط از جمله منابع طبیعی است و نیاز است در این زمینه همکاری بیشتری شود.



به گزارش مهر، علاوه بر چشمه گل، باغ قصر، آبشار سخه کمر با چشمه ساران متعدد با هفت آبشار زیبا و پرآب در منطقه نیلبرگ رامیان تفرجگاه خوبی برای عاشقان طبیعت است.

هرسال گردشگران و طبیعت گردان زیادی برای بهره مندی از جاذبه های منطقه سفر می کنند و برای نوروز نیز تدابیر لازم برای پذیرایی از مسافران و طبیعت گردان فراهم شده است.

جاذبه های این شهرستان فقط منحصر به شهر نبوده و زیباییهای مختلف قطعه ای بهشت را در این نقطه از کرانه خزر ایجاد کرده تا جایی که لقب نگینی و صدف کرانه خزر را به خود اختصاص داده است.