اسلام ستیزی دشمنان بخاطر ترس از تأثیر جهانی فرهنگ قرآن است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، غلامعلی الهام شامگاه جمعه با حضور در مراسم سالگرد شهادت سردار اسماعیل صادقی در مسجد رفعت قم با اشاره به اینکه جنگ ما جنگ عقیده و عقیده‌ای مبتنی بر ارزشهای ماندگار بود افزود: امروز دشمن تفکر ناب اسلامی و تفکرات امام(ره) و رهبری را که منشاء قدرت کشور است نشانه رفته، شعار امروز ما جنگ جنگ تا رفع فتنه است، اگر امروز راه ما راه شهداست باید در استمرار آرمان شهدا حرکت کنیم.



وی اضافه کرد: شهادت منهای اعتقادات معنوی اسلام، جدایی از مادیات و نشان دادن حقیقت عالم معنا ندارد اگر به غیر از جوانان مومن و تربیت یافته اهل بیت(ع) چون صادقی‌ها و زین الدین‌ها که زینت دین بودند، می‌بودند قادر نبودند چنین حماسه‌هایی بیافرینند و کشور را از خطرات حفظ کنند.



الهام تأکید کرد: جامعه ما به اعتبار شهدا اقتدار و وارستگی و منزلت یافته است و شهدا رمز اقتدار و بقای کشور هستند.



عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: اگر شهدا نبودند کشور در برابر تهدیدات، تحریم‌ها و مسایلی که امروز در اطراف می‌گذرد قادر به مقاومت نبود، شهید اندیشه بلند جاودانگی است و امروز وظیفه ماست تا این کالبد را به آن ارواح باقی پیوند بزنیم تا پایداری و جاودانگی و ماندگاری حق و عدالت را به جهانیان بنمایانیم.



الهام افزود: دشمنان فتنه‌های داخلی که بزرگ‌ترین آن در سال 88 رخ داد را پایه‌ریزی کردند، اما ملت ایران با‌‌ همان بصیرت و آگاهی و وفاداری سربلند و سرافراز از این آزمون بیرون آمد و ثابت کرد که ذره‌ای از عزت اسلامی خود فاصله نگرفته و تحدیدات و تحریم‌ها را تحمل می‌کند، اما از آرمان‌هایش عقب نمی‌نشیند.

وی اظهار داشت: دشمن امروز تفکر اسلام ناب و اندیشه‌های امام(ره) و رهبری را نشانه رفته است و با اسلام ستیزی دنبال نابودی این پایگاه است و این بخاطر ترس از گسترش و تأثیر فرهنگ اسلامی و قرآنی است، دشمنی‌ها و اهانت‌ها نشان دهنده به بن بست رسیدن تمدن مادی است.



روح انقلاب، تفکر اسلام هراسی را خنثی کرد



عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان تأکید کرد: روح انقلاب، تفکر اسلام هراسی را خنثی کرده و فرهنگ حقیقت خواهی، رحمت و محبت، جهاد در راه خدا این زمینه ساز آزادگی از ظلم و ستم و مبارزه با شیاطین را به دنیا معرفی می‌کند.

وی تصریح کرد: امروز پرده دروغ‌های غرب در خصوص حقوق بشر بالا رفته و این همه ناشی از پیشرفت جمهوری اسلامی و ثمره خونهای پاک شهدا است.



الهام افزود: شعار امروز ما جنگ تا رفع فتنه است و امام(ره) این مسیر را ترسیم کرد و تا فتنه و فتنه‌گر باقی است این مسیر ادامه می‌یابد و شهیدان نیز بر این آرمان‌ها حرکت می‌کردند.

الهام یادآور شد: اگر در طول هشت سال دفاع مقدس با حیله مانع نمی‌شدند و جنگ تا رفع فتنه ادامه می‌یافت، امروز حتی شاهد این مصائب بر کشورهای مسلمان نبودیم.



وی ادامه داد: امروز که در تونس و لیبی انقلاب‌ها شکل گرفته دشمنان با ناکامی از فتنه گذشته از 25 بهمن فتنه جدیدی را برنامه‌ریزی کردند تا با نمونه سازی ایران را همچون کشورهایی جلوه دهند که دیکتاتور زده هستند، کشوری که الگوی آزادی استقلال و عدالت و ظلم ستیزی است.



الهام افزود: دشمنان در این راه سرمایه گذاری کردند و خواص را با خود همراه کردند اما نتوانستند بهره‌ای از این فتنه داشته باشند، اکنون که مسیر شفاف‌تر شده و ملاک حق و باطل انقلاب و ضد انقلاب ترسیم شده است.



وی اضافه کرد: امروز آمریکا در عراق به بهانه از بین بردن دیکتاتور و در افغانستان به بهانه 11سپتامبر که خود هولوکاستی دیگر است، اسلام را تروریست نامیدند و این کشور‌ها را تحت اشغال در آوردند و خاورمیانه را در التهاب قرار دادند.



امثال شهید صادقی قم را به قله عزت نشاندند



عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان افزود: امثال شهید صادقی و شهید زین الدین با آن تفکر ناب مخلص و پیرو امام(ره) بودند و از ابتدای انقلاب در خط امام(ره) حرکت کردند فریاد انقلاب را منتشر کردند و در این راه زندان رفتند شکنجه دیدند و در دوران دفاع مقدس نیز برای احیای ارزشهای متعالی اسلام بعنوان سربازی مخلص بدون وابستگی به دنیا و بعنوان یک رزمنده گمنام به اعتلای کلمه الله پرداختند و در جهاد فی سبیل الله جان خویش تقدیم کردند و قم را به قله عزت نشاندند و حق این شهر که خاستگاه اسلام وانقلاب است را ادا کردند.



وی افزود: شهید صادقی حج را واگذاشت برای جهاد، جهاد حج اکبرش بود این فرهنگ ماست فرهنگ از خود گذشتن و تسلیم نشدن، جهاد اندیشه و عمل ما را حفاظت می‌کند، اسلام منهای جهاد امر به معروف و نهی از منکر معرفت را پشتیبان سیاست قرار دادن، الزام به دین راه نجات است و غیر از آن موجب انحراف و طعمه شیطان و گرگان شدن است.