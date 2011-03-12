به گزارش خبرنگار مهر در قم، جلیل دارا شامگاه جمعه در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره ملی شعر دانشجویان و طلاب که در مرکز همایش‌های بین المللی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد با بیان اینکه جای چنین جشنواره‌ای در سطح ملی خالی بود افزود: آنچه مسلم است این است که جایگاه شعر و ادبیات در فرهنگ و تمدن ایران اسلامی بسیار مهم است و با ورود اسلام، فرهنگ و تمدن ایرانی با رنگ و لعاب اسلامی درخشش دوچندانی پیدا کرد.



مدیرکل دفتر امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت: باید خدمتی که شعر به جامعه متمدن ایران اسلامی کرده است نشان داده شود و شعر نیز نقش بسیار مهمی در پاسداشت زبان فارسی و آرمان‌ها و ارزش‌های جامعه داشته است.



دارا خاطرنشان کرد: پدیده‌ای به نام شعر متاثر از تحولات پر افتخار ایران بوده و برخی از تحولات در ایران نیز متاثر از شاعران متبهر بوده است.



وی با بیان اینکه تحولی به نام انقلاب اسلامی تاثیر زیادی در بوجود آوردن شاعرا ن اسلامی داشته است افزود: سرودن شعر در حوزه‌های مختلف ارزشمند است اما در عصر حاضر وظیفه شاعران جوان معرفی خدمات انقلاب اسلامی به جهان است.



مدیرکل دفتر امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه در هر جامعه‌ای باید دلیلی برای سرودن شعر وجود داشته باشد ابراز داشت: در فضای معنوی و ایمانی که در جامعه ما حاکم است اولین چیزی که باید در یک شاعر وجود داشته باشد ایمان است.



وی تصریح کرد: شعری که با ایمان شروع شود همانند شعر شهریار ماندگار می‌شود.



دارا به حوادث و قیام‌های مردم کشور‌های منطقه اشاره کرد و گفت: این قیام‌ها الهام گرفته از انقلاب اسلامی است که یکی از رسالت‌های شاعران نیز معرفی انقلاب در عرصه بین الملل است.



جشنواره شعر دانشجویان و طلاب بین المللی می‌شود



وی با اشاره به اهداف برگزاری نخستین همایش ملی شعر دانشجویان و طلاب خاطر نشان کرد: یکی از نمودهای برقراری وحدت بین حوزه و دانشگاه همین عرصه است که پیوند بین شاعران جوان در عرصه حوزه و دانشگاه می‌تواند می‌تواند فضای شعر را متحول کند.



مدیرکل دفتر امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه در سال‌های بعد با جدیت بیشتر این امر دنبال می‌شود افزود: امیدواریم با ظرفیت‌های موجود در عرصه ملی در آینده این جشنواره در سطح بین الملل نیز برگزار شود.