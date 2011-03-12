به گزارش خبرنگار مهر در قم، جلیل دارا شامگاه جمعه در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره ملی شعر دانشجویان و طلاب که در مرکز همایشهای بین المللی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد با بیان اینکه جای چنین جشنوارهای در سطح ملی خالی بود افزود: آنچه مسلم است این است که جایگاه شعر و ادبیات در فرهنگ و تمدن ایران اسلامی بسیار مهم است و با ورود اسلام، فرهنگ و تمدن ایرانی با رنگ و لعاب اسلامی درخشش دوچندانی پیدا کرد.
مدیرکل دفتر امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت: باید خدمتی که شعر به جامعه متمدن ایران اسلامی کرده است نشان داده شود و شعر نیز نقش بسیار مهمی در پاسداشت زبان فارسی و آرمانها و ارزشهای جامعه داشته است.
دارا خاطرنشان کرد: پدیدهای به نام شعر متاثر از تحولات پر افتخار ایران بوده و برخی از تحولات در ایران نیز متاثر از شاعران متبهر بوده است.
وی با بیان اینکه تحولی به نام انقلاب اسلامی تاثیر زیادی در بوجود آوردن شاعرا ن اسلامی داشته است افزود: سرودن شعر در حوزههای مختلف ارزشمند است اما در عصر حاضر وظیفه شاعران جوان معرفی خدمات انقلاب اسلامی به جهان است.
مدیرکل دفتر امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه در هر جامعهای باید دلیلی برای سرودن شعر وجود داشته باشد ابراز داشت: در فضای معنوی و ایمانی که در جامعه ما حاکم است اولین چیزی که باید در یک شاعر وجود داشته باشد ایمان است.
وی تصریح کرد: شعری که با ایمان شروع شود همانند شعر شهریار ماندگار میشود.
دارا به حوادث و قیامهای مردم کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت: این قیامها الهام گرفته از انقلاب اسلامی است که یکی از رسالتهای شاعران نیز معرفی انقلاب در عرصه بین الملل است.
جشنواره شعر دانشجویان و طلاب بین المللی میشود
وی با اشاره به اهداف برگزاری نخستین همایش ملی شعر دانشجویان و طلاب خاطر نشان کرد: یکی از نمودهای برقراری وحدت بین حوزه و دانشگاه همین عرصه است که پیوند بین شاعران جوان در عرصه حوزه و دانشگاه میتواند میتواند فضای شعر را متحول کند.
مدیرکل دفتر امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه در سالهای بعد با جدیت بیشتر این امر دنبال میشود افزود: امیدواریم با ظرفیتهای موجود در عرصه ملی در آینده این جشنواره در سطح بین الملل نیز برگزار شود.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یکی از رسالتهای شاعران جوان در عصر حاضر را معرفی خدمات انقلاب اسلامی به جهان عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، جلیل دارا شامگاه جمعه در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره ملی شعر دانشجویان و طلاب که در مرکز همایشهای بین المللی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد با بیان اینکه جای چنین جشنوارهای در سطح ملی خالی بود افزود: آنچه مسلم است این است که جایگاه شعر و ادبیات در فرهنگ و تمدن ایران اسلامی بسیار مهم است و با ورود اسلام، فرهنگ و تمدن ایرانی با رنگ و لعاب اسلامی درخشش دوچندانی پیدا کرد.
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