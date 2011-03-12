"گورش" ترکمن در کنج فراموشی خاک می خورد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، گورش به زبان ترکمنی به معنای با هم دیدار کردن است و در جشن های عمومی و مجالس عروسی قوم ترکمن جایگاه خود را حفظ و میدان داری می کند.

این رشته هر چند آمیخته با فرهنگ ترکمن است، هنوز در میان این قوم، وجهه و اعتبار خود را داراست و از آنجا که متعلق به فرهنگ ایران است در دیگر مناطق شمال ایران نیز گستردگی خاصی دارد.

گستردگی این رشته از ایران به دیگر نقاط آسیا نیز رسیده است و با فرهنگ کشورهای آسیایی عجین شده است و اکنون در کشورهایی مانند قرقیزستان، ازبکستان، لیتوانی و آسیای میانه دارای قدمت بسیاری است.

گورش در برخی نقاط ایران از جمله مناطق ترکمن نشین به همین نام خوانده می شود و از سال 81 صورت قانونمندی گرفت و بنام کشتی آلیش درآمده است.

آلیش در زبان ترکی به معنای شروع کردن و گرفتن است و این ورزش در استانهای گلستان، خراسان شمالی و رضوی و مازندران دارای پیشینه است.

قوانین این رشته اولین بار از سوی عبدالکریم سودی ورزشکار گلستانی، ناصرعزیزف از ازبکستان و بای آمان آرکنی از قرقیزستان تدوین شده است و در حال حاضر 60 هزار نفر در جهان به صورت رسمی و غیررسمی به این رشته می پردازند.

آلیش یا کشتی با کمربند با استفاده از کمربند در زمینهای خاکی، ماسه ای و چمن برگزار می شود و تماس هر یک از نقاط بدن کشتی گیر با زمین موجب باخت می شود.

شناسایی 3500 ورزشکار آلیش

نایب رئیس فدراسیون جهانی آلیش و ورزشکار گلستانی در زمینه وضعیت کشتی آلیش ایران گفت: در حال حاضر سه هزار و 500 نفر در 26 استان کشور در این رشته ورزشی فعالیت دارند و تیم مردان و زنان ایران، نایب قهرمان جهان و آسیاست.



عبدالکریم سودی بیان داشت: در ایران تاکنون دوبار در سالهای 82 و 86، میزبان رقابتهای جهانی آلیش بودیم که با استقبال خوبی از ناحیه کشورها مواجه و باشکوه خاصی برگزار شد.



وی با اشاره به اینکه آلیش تحت نظر فدراسیون انجمن های ورزشی اداره می شود گفت: در استانها نیز این رشته زیرمجموعه فدراسیون انجمن های ورزشی است.

سودی در زمینه مسابقات این رشته ورزشی گفت: مسابقات رسمی آلیش در گروه زنان و مردان برگزار می شود که شرکت کنندگان گروه مردان در چهار گروه سنی با زمانهای مختلف شامل نونهالان با مدت زمان سه دقیقه، نوجوانان و جوانان با مدت زمان چهار دقیقه، بزرگسالان نیز در پنج دقیقه با یکدیگر رقابت می کنند.

نایب رئیس فدراسیون جهانی آلیش بیان داشت: مسابقات گروه زنان نیز در چهار دقیقه روی تشک برگزار می شود.

وی افزود: رقابتهای استانی و قهرمانی کشور همه ساله در ایران و سایر استان ها برگزار می شود، ولی در زمینه عملکرد تیم گلستان در رقابتهای کشور آلیش، این استان بارها قهرمان مسابقات آلیش جوانان و بزرگسالان بوده است.

عبدالکریم سودی یادآورشد: در آخرین اعزام اعضای تیم ملی آلیش به مسابقات قزاقستان، سه نفر از اعضای تیم چهار نفره از گلستان بودند.

ضعف آلیش بانوان گلستان

وی درباره آلیش بانوان گفت: بانوان گلستانی در رقابتها کشوری بسیار ضعیف هستند و باید بتوانند این ضعف را جبران کنند.

بی توجهی استانها به ورزشهای بومی

نایب رئیس فدارسیون جهانی آلیش تاکید کرد: بزرگترین مشکل این رشته سنتی و پرطرفدار، بی توجهی استانها به رشته های بومی است.

وی افزود: برای حل مشکلات این رشته ورزشی، درخواست فدراسیون جداگانه ای برای این رشته شده است.

رئیس هیئت روستایی و عشایری گلستانی نیز گفت: وضعیت آلیش استان مطلوب است و رشته آلیش به دلیل قدمت آن نزد قوم ترکمن و مناطق ترکمن نشین گنبد، بندرترکمن، کلاله، آق قلا، مراوه تپه فعال است.

جوانمردان یادآورشد: آلیش از سال 81 صورت رسمی خود گرفت و در محافل جهانی مطرح شد و همواره ایران نیز در زمره مطرح ترین کشور در آلیش است.

وجود 100 ورزشکار آلیش در گلستان

وی جمعیت تحت پوشش این رشته ورزشی در گلستان را 100 نفر اعلام کرد و گفت: شهرستان کلاله امسال میزبان مسابقات قهرمانی آلیش کشور بود که توانست مقام قهرمانی این مسابقات را بدست آورد و در بخش جوانان نیز که در تبریز برگزار شد، گلستان قهرمان شد.

به گزارش مهر، به باور کارشناسان، آلیش گلستان هر چند قهرمانانی جهانی دارد ولی در تشکیلات کوچکی بنام انجمن اداره می شود و نیاز است تا در قالب فدراسیون فعالیت کند و بودجه ای خاص برایش درنظر گرفته شود.