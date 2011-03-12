تعهد شاعران باعث نشر آثار آنها خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر سید علی موسوی گرمارودی شامگاه جمعه در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره ملی شعر دانشجویان و طلاب که درمرکز همایش‌های بین المللی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: تعهد در شعر صفت شاعر است و این امر صفت شعر نیست و همانند حماسه باید در خون شاعر وجود داشته باشد.



وی افزود: ما امروز زبان فارسی را مدیون سعدی هستیم و بوستان او اثر یگانه و بسیار بزرگی است اما سعدی به لحاظ وجود حماسه در آثار خود موفق نبوده است.



موسوی گرمارودی عنوان کرد: در روحیه سعدی حماسه سرودن وجود نداشت در حالی که فردوسی حتی اظهار تهی دستی و فقر خود را نیز با زبان حماسی بیان می‌کند.



شاعر معاصر و خالق آثاری برجسته در حوزه ادبیات شیعی چون در سایه سار نخل ولایت و و خط خون با بیان اینکه حماسه در خون فردوسی قرار دارد افزود: شعر فردوسی مظلوم است هنوز کار مهمی در خصوص باز‌شناسی شعر فردوسی صورت نگرفته است.



وی در ادامه عنوان کرد: در بهبوهه جنگ از ما می‌خواستند اشعاری خوانده شود تا روحیه رزمندگان تقویت شود که بنده در آن زمان به مسئول تبلیغات جنگ گفتم اشعار حماسی فردوسی می‌تواند نمونه‌های بسیار خوبی برای تهیج رزمندگان باشد.



عضو هیئت موسس انجمن شاعران پارسی گوی جهان در پایان خاطر نشان کرد: اگر شاعری متعهد بود زبان شعری او در آینده نشر پیدا خواهد کرد.