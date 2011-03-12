ایران نفت روی آب ندارد/ ساخت 2 پایانه جدید نفتی در خلیج فارس

غلامرضا غریبی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به انتشار برخی از گزارشها مبنی بر ذخیره سازی 20 تا 25 میلیون بشکه نفت خام صادراتی ایران بر روی نفتکشها در خلیج فارس، گفت: در حال حاضر با وجود افزایش تحریمهای بین المللی؛ اما روند صادرات نفت ایران کاملا عادی است.

مدیر عامل شرکت پایانه های نفتی با تاکید بر اینکه صادرات نفت ایران مطابق با نظام سهمیه بندی اوپک انجام می شود، تصریح کرد: هم اکنون هیچ گونه نفت فروخته نشده ای بر روی آب در خلیج فارس ذخیره سازی نشده است.

این مقام مسئول همچنین از برنامه ریزی برای ساخت دو پایانه جدید نفتی در خلیج فارس و دریای عمان خبر داد و افزود: مطابق با سیاستهای شرکت ملی نفت ایران مطالعات مفهومی و تکمیلی برای ساخت دو پایانه نفتی آغاز شده است.

وی از بندر گناوه و جاسک به عنوان پایانه های جدید صادرات نفت خام ایران یاد کرد و افزود: هدف از ساخت پایانه نفتی در بندر گناوه پشتیبانی ذخیره سازی و صادرات نفت ایران در خلیج فارس است.

غریبی با تاکید بر اینکه این پایانه جدید نفتی با رعایت اصل پدافند غیر عامل و با مشارکت بخش خصوصی ساخته خواهد شد، بیان کرد: ایجاد پایانه جدید نفتی گناوه منجر به انعطاف پذیری بیشتر برای صادرات نفت خام ایران به بازارهای بین المللی خواهد شد.

مدیر عامل شرکت پایانه های نفتی همچنین از تکنپمیل مطالعات ساخت پایانه نفتی جاسک خبر داد و اعلام کرد: به زودی بسته پیشنهادی ساخت پایانه نفتی بندر جاسک برای تعیین و تکلیف نهایی به هیات مدیره شرکت ملی نفت ارائه می شود.

غریبی پیشتر اعلام کرده بود: این پروژه از خط انتقال نفت از بندر نکا به جاسک به طول تقریبی یکهزار و 680 کلیومتر و خط لوله نفت گره به جاسک به طول یکهزار و 300 کیلومتر تشکیل شده که خط لوله دوم در سوآپ نفت تاثیر گذار است.



به گزارش مهر، در برنامه چهارم توسعه مطالعات ساخت پایانه جدید نفت و گاز بندر جاسک به منظور سوآپ و ترانزیت نفت کشورهای حاشیه دریای خزر آغاز شد و پیش بینی می شود با ساخت مخزن 20 میلیون بشکه ظرفیت جدید ذخیره سازی امکان ترانزیت روزانه یک میلیون بشکه نفت فراهم شود.



بر اساس مطالعات انجام گرفته برای ساخت این پایانه جدید نفتی به حدود 800 میلیون تا یک میلیارد دلار منابع مالی و اعتباری نیاز است.