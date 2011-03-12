به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام علی بنایی شامگاه جمعه در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره ملی شعر دانشجویان و طلاب که درمرکز همایشهای بین المللی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد در سخنانی با بیان اینکه برگزاری جشنواره شعر دانشجویان و طلاب از نظر محتوایی انسان را به یاد سالهای قبل از انقلاب میاندازد افزود: در آن دوران همواره به دنبال وحدت بین حوزه و دانشگاه بودهایم و در سالهای 57 نیز وحدت حوزه و دانشگاه به طور جدی مطرح شد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با ابراز خرسندی از برگزاری این جشنواره عنوان کرد: یکی از مصادیق ایجاد وحدت بین حوزه و دانشگاه، عرصه فرهنگ و ادبیات است که باید با همت و تلاش بیشتر شاهد ثمرات آن در آینده باشیم.
وی با بیان اینکه قم میتواند مرکز فرهنگ و شعر کشور باشد افزود: قم ظرفیتهای زیادی در عرصه شعر و فرهنگ دارد و در روایات نی آنده است که از قم علم به جهان صادر میشود که یکی از جنبههای علم میز میتواند عرصه فرهنگ و شعر باشد.
در برنامه پنجم به جایگاه فرهنگ دقت بیشتری شده است
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه به جایگاه فرهنگ دقت بیشتری شده است خاطر نشان کرد: باید در دهه چهارم انقلاب به شعر متعهد و همچنین تربیت شاعران توانمند توجه بیشتری صورت گیرد.
حجت السلام بنایی ابراز داشت: شهر قم میتواند در کمترین زمان ممکن در تمامی عرصهها به خصوص فرهنگ و شعر حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشد.
ذوق شعری در حوزه قوی است
وی با اشاره به اینکه مراجع تقلید در قم نظیر آیت الله صافی، آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله حسنزاده آملی ذوق شعری دارند افزود: ذوق شعری حوزه قوی است و علمای قم از دوران جوانی تا کهنسالی به این امر پرداختهاند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در خاتمه تصریح کرد: زمینههای فرهنگی و ادبی در حوزه علمیه بسیار است و امیدواریم با برگزاری چنین برنامههایی شاهد رشد و شکوفایی فرهنگ و ادب باشیم.
قم - خبرگزاری مهر: نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: قم ظرفیتهای زیادی در عرصه شعر و فرهنگ دارد و میتواند مرکز فرهنگ و شعر کشور باشد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام علی بنایی شامگاه جمعه در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره ملی شعر دانشجویان و طلاب که درمرکز همایشهای بین المللی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد در سخنانی با بیان اینکه برگزاری جشنواره شعر دانشجویان و طلاب از نظر محتوایی انسان را به یاد سالهای قبل از انقلاب میاندازد افزود: در آن دوران همواره به دنبال وحدت بین حوزه و دانشگاه بودهایم و در سالهای 57 نیز وحدت حوزه و دانشگاه به طور جدی مطرح شد.
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