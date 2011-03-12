به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد علی مجاهدی شامگاه جمعه در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره ملی شعر دانشجویان و طلاب که در مرکز همایشهای بین المللی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد در سخنانی با بیان اینکه شعر طلاب بعد از انقلاب روند رو به رشدی داشته است افزود: شعر طلاب در مقایسه بااوایل انقلاب جهشهای چشمگیری داشته است.
آثار ارسالی به لحاظ ساختاری و محتوایی غنی بود
وی به آثار ارسالی به نخستین جشنواره شعر دانشجویان و طلاب اشاره کرد و ابراز داشت: دواری آثاری که بنده آنها را بررسی کردم بسیار مشکل بود و سطح آثارهم به لحاظ شاکله ساختاری و هم محتوایی غنی و بسیار به هم نزدیک بوده است.
وی افزود: امیدواریم بتوانیم با بسیج امکانات بیشتری از سوی حوزه و دانشگاه ابعاد نادیده این استعدادها را به جامعه مطرح کنیم تا شاهد آثار ماندگاری در این عرصه باشیم.
مجاهدی در ادامه با بیان اینکه شعر آئینی در کشور داستان بغض آلود و درد آوری دارد گفت: شعر آئینی در کشور دچار بیمهریهای بسیاری قرار گرفته است که این امر ممکن است از روی بیتفاوتی و یا سهوا باشد.
شعر آئینی گستره فراوانی دارد
این شاعر برجسته آئینی کشور با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب در خصوص اسلامی کردن علوم انسانی عنوان کرد: 85درصد از متون منظومی که در دست میباشد غالب انها سبقه دینی دارند و متاثر از آموزههای دینی میباشد و کمتر دیوانی وجود دارد که خالی از این خصیصه باشد.
شاعر آئینی و عاشورایی کشور با بیان اینکه امروز شعر آئینی تنها به قلمرو ماتمی بر نمیگیرد افزود: شعر آئینی گستره بسیاری دارد که شامل شعر توحیدی، ستایشی و مقولههای عرفانی، اخلاقی، تربیتی، حکمت و بصیرت میشود.
اینکه فرهنگ عاشورایی فرهنگی تک بعدی نیست
وی تصریح کرد: امروز وقتی غزلهای عاشورایی منظوم را نگاه میکنیم از آثار بسیاری از گذشتگان بالاتر است و خلعهای مملوس که در پیشینه مکتوب عاشورایی وجود داشت در حال ترمیم نمودن و پر کردن نقاط خالی هستیم.
داور نخستین جشنواره شعر دانشجویان و طلاب با بیان اینکه فرهنگ عاشورایی فرهنگی تک بعدی نیست خاطر نشان کرد: امیدواریم شاعران جوان در این عرصه مضامین بلند ی که هنوز در زاویه دید هیچ شاعری قرار نگرفته است را شکار و به تصویر بکشانند.
قم - خبرگزاری مهر: پدر شعر آئینی کشور گفت: شعر آئینی در کشور دچار بیمهریهای بسیاری قرار گرفته است که این امر ممکن است از روی بیتفاوتی و یا سهوی باشد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد علی مجاهدی شامگاه جمعه در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره ملی شعر دانشجویان و طلاب که در مرکز همایشهای بین المللی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد در سخنانی با بیان اینکه شعر طلاب بعد از انقلاب روند رو به رشدی داشته است افزود: شعر طلاب در مقایسه بااوایل انقلاب جهشهای چشمگیری داشته است.
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