تجهیزات آزمایشگاهی در برخی دانشگاه ها احتکار شده است

حجت الاسلام ابراهیم نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با اشاره به اینکه دانشگاه های کشور نباید همانند جزایر مستقل از هم عمل کنند، اضافه کرد: در برخی دانشگاه های تجهیزات آزمایشگاهی احتکار شده ولی برخی از دانشگاه به همان دستگاه های احتکار شده به شدت نیاز دارند.

وی ادامه داد: برای نمونه در یکی از دانشگاه های استان مرکزی دستگاه وجود داشت که 10 سال قبل آن را به مبلغ 10 میلیارد ریال خریداری کرده بودند ولی آن دستگاه در انبار دانشگاه خاک می خورد در حالیکه چند کلیومتر آن طرف تر یکی دیگر از دانشگاه ها به شدت به این دستگاه نیاز داشت ولی قادر به استفاده از آن نبود.

حجت السلام ابراهیم نژاد عنوان کرد: جلسات هم اندیشی برای برداشتن این احتکارات علمی است و می توانیم با استمرار جلسات هم اندیشی، تعامل بین دانشگاه ها و اساتید را گسترش داده و فرصت سازی های جدیدی را خلق کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: تعامل میان انسانها رده های مختلفی دارد که گاه برخی تعاملات به حد اعلای خود می رسد و دفتر هم اندیشی دانشگاه علم و صنعت ایران تعامل بین نخبگان و استاتید را به بالاترین حد خود خواهد رساند.

وی عنوان کرد: دفتر هم اندیشی دانشگاه علم و صنعت که چند سالیست که فعال شده و تاکنون دستاوردهای مناسبی داشته و برخی از آنها مستندسازی شده و به مرحله اجرا رسیده است.



حجت الاسلام ابراهیم نژاد افزود: برخی از دستاوردهای ما به وزارتخانه ها هم رسیده و در حال طی کردن مراحل اجرایی خود است.



وی تصریح کرد: دیگر مرزهای حاکی و فیزیکی کشورها ماهیت خود را از دست داده و علم همه این مرزها را درنوردیده و اگر دیر بجنبیم از قافله شتابان علم و دانش عقب می افتیم و ضربه می خوریم بنابراین دفترهای هم اندیشی یکی از راهکارهای گسترش علم و دانش در کشور به واسطه حضور فکری بسیاری از افراد نخبه در آنهاست.



مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علم و صنعت ایران افزود: این دفاتر هم اندیشی باید به دست متخصصان و افراد بادانش اداره شود ضمن اینکه این هم اندیشی ها تنها به سخنرانی و گفتگو ختم نشوند و خروجی آن باید برای اداره کشور کارگشا باشد در غیر اینصورت این جلسات به نظر من هم اندیشی نیست.



وی اظهار داشت: یکی از مسائلی که در جلسات هم اندیشی باید به آن توجه جدی شود این است که امروز که کشورهای مسلمان دچار انقلابهای سیاسی شده اند و اکثر آنها فاقد رهبری مشخص هستند نقش ایران و دانشگاه و هیئت علمی کشور برای ایجاد یک رهبری جدید برای آنها در زمینه های مختلف چیست.



مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علم و صنعت ایران همچنین به حضور کاروانهای راهیان نور در استان خوزستان اشاره کرد و گفت: این حرکت عظیم باید برای استان خوزستان با مزایای اقتصادی و اجتماعی همراه باشد. بسیاری از این کاروان ها می آیند ولی استان خوزستان از حضور آنها بهره اقتصادی چندانی نمی برد در حالیکه استان باید در محل تجمع این کاروان ها بازارچه راه اندازی کند و باعث رونق مشاغل مختلف شود.



تعداد 70 استاد از دانشگاه علم و صنعت ایران به مدت یک هفته برای حضور در یادمان های دفاع مقدس استان خوزستان در این استان حضور خواهند داشت.