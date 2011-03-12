نخستین جشنواره ملی شعر دانشجویان و طلاب به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر در قم،‌ در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره ملی شعر دانشجویان و طلاب که در مرکز همایش‌های بین المللی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، نفرات برگزیده در بخش‌های مختلفی از جمله شعر کلاسیک، سپید و نیمایی، ترانه و تصنیف و همچنین نوحه معرفی و از آن‌ها تجلیل شد.



بر اساس این گزارش در بخش نوحه هیئت داوران اثری را حائز رتبه بر‌تر ندانست و اثر آقایان یوسف رحیمی و محمد جواد شرافت شایسته تقدیر قرار گرفت.



در بخش ترانه و تصنیف نیز هیئت داوران تندیس جشنواره، لوح تقدیر و کمک هزینه حج عمره را به آقایان پوریا شیرانی از اصفهان، سید مهدی موسوی از قم، رضا نیکوکار از رشت به عنوان افراد برگزیده در این بخش اهدا کرد.



هیئت داوران همچنین دربخش شعر کلاسیک تندیس جشنواره، لوح تقدیر و کمک هزینه حج عمره را به روح الله ستایش احدی، ‌ محمدحسین نجفی از تهران، ‌ مهدی زارعی از کرج، جواد اسلامی شهر بابکی از خراسان، محمود رضایی از کاشان، وحید حیدری از شهر کرد، عبدالرضا کوهمال جهرمی از فارس، کاظم بهمنی از تهران، فاطمه قائدی از شیراز، مجتبی احمدی از کرمان اهدا کرد.



هیئت داروران در بخش شعر سپید و نیمایی نیز لیلا کردبچه از تهران، مریم رحمانی از کرمانشاه، هاشم کرونی ازشیراز، مهدی عظیمی از اصفهان، مهدی نظارتی‌زاده از اصفهان و میثم فروتن از قم ر ابه عنوان افراد برگزیده انتخاب و تندیس جشنواره، لوح تقدیر و کمک هزینه حج عمره نیز به این نفرات اهدا شد.



در بخش پایانی جشنواره نیز حجت الاسلام و المسلمین احمد زادهوش در سخنان کوتاهی اظهار داشت: معاونت فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی در راستای اهمیت به مقوله به شعر و ادبیات، نشست‌هایی را به صورت مداوم برگزار می‌کند.



معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی افزود: تا کنون 11جلد از اشعاری که دراین نشست‌ها ارائه شده است، تدوین و به چاپ رسیده است که در آینده جلدهای دیگری ازاین اشعار نیز به چاپ می‌رسد.



حجت الاسلام زادهوش با ابراز خرسندی از برگزاری نخستین جشنواره ملی شعر دانشجویان و طلاب عنوان کرد: امیدواریم دبیرخانه این جشنواره فعالیت خود را به صورت مستمر دنبال کند تا سال‌های بعد شاهد برگزاری جشنواره‌های پربار‌تر باشیم.



گفتنی است نزدیک به شش هزار اثر از 700 شاعر به دبیرخانه نخستین جشنواره ملی شعر دانشجویان و طلاب ارسال شد که این جشنواره بعد از دو روز شامگاه جمعه با معرفی نفرات برگزیده به کار خود پایان داد.

