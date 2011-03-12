نمایشگاه صنعت خوزستان در منطقه آزاد اورند برگزار می شود

علی اصغر پرهیزکار در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: به منظور معرفی تولیدات صنعتی و ارتقای ‌صنعت استان خوزستان تفاهمنامه ای بین سازمان منطقه آزاد اروند و سازمان صنایع و معادن استان خوزستان با حضور سید خلف موسوی رئیس این سازمان در خصوص برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی توانمندی های صنعتی این استان امضا شد.

وی تصریح کرد: با امضای این تفاهمنامه مقرر شد با همکاری طرفین در منطقه آزاد اروند اولین نمایشگاه بین المللی توانمندیهای صنعتی استان خوزستان با حضور واحد های تولیدی این استان در منطقه آزاد اروند برگزار شود.



پرهیزکار افزود: این نمایشگاه که در یک خرداد ماه سال 90 به مدت شش روز در منطقه آزاد اروند برگزار خواهد شد شامل ارائه توانمندیهای واحد های تولیدی این استان و معرفی برندهای صنعتی توسط واحد های تولیدی خواهد بود.



مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند همچنین تصریح کرد: این نمایشگاه موجب ارتقای ‌سطح کیفی بخش صنایع در منطقه و رشد اقتصادی این بخش به عنوان یکی از مولد های اقتصاد خواهد شد.



پرهیزکار گفت: با همکاری سازمان صنایع و معادن استان خوزستان امیدواریم با برگزاری این نمایشگاه در جهت توسعه صنعت این استان و معرفی دستاوردها واحد های صنعتی موثر باشیم.

