280 کیلومتر از شبکه فرسوده توزیع آب مسجدسلیمان اصلاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر از اهواز، علیرضا بنیادی با بیان اینکه طول شبکه توزیع آب این شهر 427 کیلومتر است، اظهارداشت: تا سال 87 حدود 202 کیلومتر از آن اصلاح و بازسازی شد و زمینه بهره مندی بیش از هفت هزار مشترک را فراهم آورد و در سال‌گذشته نیز اصلاح و بازسازی 75 کیلومتر دیگر در دستور کار قرار گرفت که به علت کمبود اعتبارات و برخی مشکلات اجرایی روند اجرای آن برای مدتی کند شد.

وی اعتبار اجرای این طرح را 12 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: با توجه به اینکه شبکه اصلی اجرا شده و تنها دو الی سه کیلومتر دیگر آن باقیمانده پیش‌بینی می شود تا پایان امسال این عملیات اصلاح و بازسازی به اتمام برسد.



بنیادی در ادامه از اجرای اصلاح و بازسازی 52 کیلومتر دیگر از شبکه فرسوده توزیع آب شرب تا پایان سال جاری خبر داد و عنوان کرد: تاکنون 30 کیلومتر آن اجرا شده که با اتمام آن چهار هزار مشترک تحت پوشش قرار خواهند گرفت.



وی با اشاره به اینکه از سال 81 تا 86 بیش از 280 کیلومتر از شبکه فرسوده آب مسجدسلیمان اصلاح و نوسازی شده است، اعتبار تخصیص یافته به این پروژه ها در این سال ها را بیش از 76 میلیارد ریال عنوان و خاطرنشان کرد: برای اصلاح150 کیلومتر باقیمانده، طبق برآوردها 300 میلیارد ریال اعتبار لازم است.



شهر مسجدسلیمان 26 هزار مشترک آب و 110 هزار نفر جمعیت دارد.